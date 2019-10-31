На Ставрополье экс-глава УВД пытался нанять киллера за миллион рублей

В Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело против экс-главы Западного УВД на транспорте, ныне директора санатория Александра Туривненко по статье «Приготовление к совершению убийства по найму». По версии правоохранителей, мужчина пытался заказать убийство жены своего покойного брата, чтобы получить долю в коммерческих фирмах.





«Главным следственным управлением Следственного комитета… возбуждено уголовное дело в отношении отставного генерал-майора полиции, занимавшего до 2010 года должность начальника Западного управления внутренних дел на транспорте, Александра Туривненко. Он подозревается в совершении преступления… «Приготовление к совершению убийства по найму», — цитирует ТАСС сообщение СКР по региону.





По версии следствия, экс-глава УВД, ныне директор санатория Туривненко, заказал убийство гражданской жены своего покойного брата, чтобы получить долю в коммерческих фирмах, которые перешли по наследству его племяннику. Мужчина, по мнению правоохранителей, опасался влияния матери на сына, которая не позволила бы ему получить эти компании. Туривненко обратился к знакомому и предложил убить женщину за миллион рублей.





Однако знакомый бывшего силовика обратился в правоохранительные органы и далее все действия Туривненко отслеживали оперативники. В частности, предполагаемый киллер получил аванс в размере 150 тысяч рублей (для покупки огнестрельного оружия), после чего он должен был организовать похищение и убийство жены брата Туривненко. Экс-начальника УВД задержали во время передачи денег. На данный момент дело продолжают расследовать.