Московские загсы решили не пускать гостей на бракосочетания

Московские загсы из-за угрозы распространения коронавируса стали проводить церемонии бракосочетания без гостей, а органы ЗАГС в Подмосковье будут временно регистрировать только факты рождения и смерти и рассматривать ранее поданные заявления граждан. При этом Минюст призвал приостановить из-за COVID-19 регистрацию браков и разводов россиян.





«В отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания Москвы ранее запланированные торжественные церемонии регистрации брака в период с 30 марта по 5 апреля были отменены, — сообщили ТАСС в пресс-службе управления ЗАГС Москвы. — В сложившейся эпидемиологической обстановке молодожены смогут зарегистрировать брак без присутствия гостей».





Уточняется, что в столичных отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания будут трудиться лишь дежурные сотрудники. В общей сложности 30 марта во дворцах бракосочетания №1 и №3 документы о заключении брака получили более 20 пар. Отмечается, что с 30 марта по 5 апреля отделы ЗАГС принимают граждан только по вопросам государственной регистрации брака либо его расторжения. Всем работающим дежурным сотрудникам ежедневно измеряют температуру, а гражданам с признаками респираторных заболеваний вход в здания запрещен.





При этом Министерство юстиции из-за угрозы распространения COVID-19 призвало перенести уже назначенные бракосочетания «на более поздний срок».





«Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов РФ», — заявили в пресс-службе ведомства.





Минюст в качестве возможной даты переноса регистрации браков и разводов отметил, что эти процедуры желательно выполнить «после 1 июня 2020 года». Однако в ведомстве уточнили, что в виде исключения регистрацию «следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных».





В столице и Подмосковье власти сейчас ограничили работу кафе, ресторанов, парков, объектов общественного питания и розничной торговли. Жителям не будут предоставлять услуги, требующие личного присутствия человека (например, парикмахерские). Исключение — транспорт, медицинские и реабилитационные услуги, ЖКУ, услуги связи, банковские, похоронные услуги.





Режим самоизоляции введен 30 марта. Согласно ему, теперь выйти из дома можно только в следующих случаях: для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случае прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек не может работать удаленно; ради совершения покупок в ближайшем продуктовом магазине или аптеке; для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); при необходимости вынести бытовой мусор.





Президент России Владимир Путин ранее призвал граждан не бояться проводимых властями мер по борьбе с коронавирусом, даже если кому-то они кажутся избыточными. Нарушение режима самоизоляции является «преступной халатностью», считает российский лидер. В Кремле назвали введенные меры по ограничению передвижения граждан адекватными и соответствующими ситуации, добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





Первые случаи заражения СOVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В мире по состоянию на 30 марта общее число заболевших превысило 784,3 тысячи человек, скончались 37,6 тысячи, более 165,2 тысячи вылечились. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России достигло 2337 человек, указывается в сообщении оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19. Всего за последние сутки в РФ выявлено 500 новых случаев инфицирования COVID-19, из них 387 — жители Москвы. Выздоровел 121 человек, скончались 17.