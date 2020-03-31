Госдума перенесла вступление в силу закона о предустановке российского ПО на гаджеты

Госдума 31 марта приняла решение перенести вступление в силу закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты. Срок введения требования сдвигается с 1 июля 2020-го на 1 января 2021 года. Соответствующие поправки нижняя палата приняла при рассмотрении законопроекта, наделяющего правительство РФ правом введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС).
Президент России Владимир Путин 2 декабря 2019 года подписал закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Закон должен был вступить в силу 1 июля 2020 года. Согласно документу, продажа отдельных видов технически сложных товаров позволяет потребителю получить «возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин». Предполагалось, что перечень устройств и программ будет определять правительство РФ.
22 января 2020-го Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала концепцию, определяющую, какие российские программы будут установлены на гаджеты, предназначенные для продажи в России. Ведомство предложило с июля 2020 года устанавливать на все смартфоны поисковик, мессенджеры, «Гослуги», платежную систему «МИР», антивирус и навигатор. Для планшетов будет необходимо установить отечественный софт с 2021 года, с 2022 года — для компьютеров и ноутбуков. На телевизоры с функцией Smart и ТВ-приставки российское программное обеспечение будет устанавливаться с 2023 года.