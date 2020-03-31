Госдума перенесла вступление в силу закона о предустановке российского ПО на гаджеты

Госдума 31 марта приняла решение перенести вступление в силу закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты. Срок введения требования сдвигается с 1 июля 2020-го на 1 января 2021 года. Соответствующие поправки нижняя палата приняла при рассмотрении законопроекта, наделяющего правительство РФ правом введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС).





Президент России Владимир Путин 2 декабря 2019 года подписал закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Закон должен был вступить в силу 1 июля 2020 года. Согласно документу, продажа отдельных видов технически сложных товаров позволяет потребителю получить «возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин». Предполагалось, что перечень устройств и программ будет определять правительство РФ.