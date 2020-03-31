Володин: Принятые Госдумой законы помогут защитить россиян в условиях пандемии

Принятый Госдумой пакет законов направлен на защиту и поддержку россиян в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Это подчеркнул спикер нижней палаты Вячеслав Володин, подводя итоги заседания, на котором были приняты законы, направленные на реализацию мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным в его обращении к гражданам.





«Несмотря на сжатые сроки, все инициативы были проработаны профильными комитетами Госдумы, обсуждались политическими фракциями, все они сошлись в необходимости их поддержать. Это важно, потому что речь идет о поддержке людей в нынешней ситуации», — сказал Володин.





Спикер нижней палаты подчеркнул, что обеспечение россиянам дополнительных выплат, пособий семьям с детьми, оплаты больничных, которые в соответствии с принятыми законами не могут быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).





Володин отметил предоставление дополнительных полномочий правительству РФ. По его словам, принятый закон наделяет кабинет министров правом оперативно финансировать мероприятия, направленные на профилактику и устранение последствий эпидемии коронавирусной инфекции. При этом, добавил спикер, усиливается контроль за принимаемыми правительством решениями. «Приняты решения о поддержке региональных бюджетов, которые будут освобождены от погашения в 2020 году бюджетных кредитов. Это позволит регионам сэкономить порядка 78 миллиардов рублей», — сказал он.





Председатель Госдумы особо отметил пакет законов с поправками в КоАП и УК РФ об ужесточении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований и распространение ложной информации о пандемии. «Уверен, что эти поправки будут носить прежде всего профилактический и упреждающий характер. От того, насколько ответственно каждый из нас будет себя вести, насколько неукоснительно соблюдать все предписания по карантину, зависят здоровье и жизни наших родных и близких», — заявил он.





«Все эти инициативы помогут защитить наших граждан и реализовать поручения президента РФ», — резюмировал Володин.