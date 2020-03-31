В СИЗО Москвы из-за карантина запретили доступ адвокатов и следователей

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сообщили о временном запрете с 31 марта на доступ в столичные СИЗО адвокатов и следователей из-за коронавируса. Заслуженный юрист РФ Генрих Падва в беседе с Daily Storm назвал такую меру разумной. Кроме того, во всех СИЗО Москвы, кроме изолятора №7 в Капотне, после введения карантина прекращен прием новых обвиняемых и подозреваемых.





«Устанавливается запрет на допуск в следственные изоляторы адвокатов и других посетителей», — рассказали ТАСС в пресс-службе ФСИН.





По мнению известного советского и российского адвоката Генриха Падвы, в условиях карантина это решение ведомства можно считать правомерным и целесообразным. Падва отметил, что в условиях риска распространения COVID-19 общение защитников с обвиняемыми и подозреваемыми в учреждениях можно перенести на более поздний срок.





«В общем-то, разумная мера сейчас. Не знаю, насколько она будет только полностью соблюдаться. Ведь иногда есть неотложные действия, когда присутствие адвокатов обязательно. А просто посещение подозреваемых или обвиняемых в СИЗО, думаю, можно отложить. Это целесообразная мера», — резюмировал Падва.





Во ФСИН также рассказали, что с 31 марта и до особого распоряжения «приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия». При этом во всех учреждениях столицы приостанавливается до особого распоряжения прием посылок и передач, добавили в ведомстве.





«Прием подозреваемых и обвиняемых прекращен в следственных изоляторах номер 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 12, приостановлен вывоз на судебно-следственные действия. Прием и содержание подозреваемых с сегодняшнего дня и до особого распоряжения осуществляется только в СИЗО-7», — сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Александр Хуруджи.





Первые случаи заражения СOVID-19 зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В мире по состоянию на 30 марта общее число заболевших превысило 784,3 тысячи человек, скончались 37,6 тысячи, более 165,2 тысячи вылечились. Число заразившихся СOVID-19 в России достигло 2337 человек, указывается в сообщении оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19. Всего за последние сутки в РФ выявлено 500 новых случаев инфицирования COVID-19, из них 387 — жители Москвы. Выздоровел 121 человек, умерли 17.