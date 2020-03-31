Слуцкий: Россия помогает всем «без расчета на политические очки»

Дружба американцев и россиян может укрепиться после того, как РФ прислала в США самолет с медицинскими принадлежностями в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков. При этом, по мнению парламентария, помощь России Штатам в борьбе с COVID-19 в целом не изменит отношения двух государств. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что РФ помогает жителям разных стран «без расчета на политические очки».





«Мы не можем питать иллюзий и надеяться, что такие шаги [посылка РФ медпринадлежностей Соединенным Штатам] поменяют отношение властей США к нашей стране. Но с точки зрения взаимодействия между народами, это очень важно. А народы в конечном счете влияют на власть и политику государства», — сказал Новиков телеканалу «360» .





При этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с Daily Storm пояснил, что отправка российского самолета с медикаментами американцам — «исключительно гуманитарная миссия, которая не может быть обусловлена снятием санкций или возможностью улучшения отношений».





«В условиях мировой пандемии коронавируса Россия предоставляет свою помощь различным странам. Нет различий — Иран, Италия, Сербия или США. Мы помогаем людям выжить без расчета на политические очки или на попытки изменить на Западе вектор на российском направлении», — заявил парламентарий.





По словам Слуцкого, «российская карта все еще разыгрывается во внутриполитической борьбе в США». Парламентарий обратил внимание, что даже после высылки гуманитарной помощи РФ в Белом доме не отвернулись от курса санкционного давления на Москву.





«Не удивительно, что президент Трамп назвал «очень милым» направление большого российского самолета с медицинскими принадлежностями. Но <...> в этом же день Трамп продлил на год действие указа от 2015 года, по которому вводились санкции против РФ за «вмешательство в выборы». Поэтому говорить о том, что сейчас вдруг все резко наладится и улучшится, я бы не стал», — добавил парламентарий.





Слуцкий также выразил мнение, что после глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, «мир уже не будет прежним»: «Это большая проверка на человечность, надеюсь, что выводы будут сделаны».