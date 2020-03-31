Слуцкий: Россия помогает всем «без расчета на политические очки»

Дружба американцев и россиян может укрепиться после того, как РФ прислала в США самолет с медицинскими принадлежностями в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков. При этом, по мнению парламентария, помощь России Штатам в борьбе с COVID-19 в целом не изменит отношения двух государств. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что РФ помогает жителям разных стран «без расчета на политические очки».
«Мы не можем питать иллюзий и надеяться, что такие шаги [посылка РФ медпринадлежностей Соединенным Штатам] поменяют отношение властей США к нашей стране. Но с точки зрения взаимодействия между народами, это очень важно. А народы в конечном счете влияют на власть и политику государства», — сказал Новиков телеканалу «360».
При этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с Daily Storm пояснил, что отправка российского самолета с медикаментами американцам — «исключительно гуманитарная миссия, которая не может быть обусловлена снятием санкций или возможностью улучшения отношений».
«В условиях мировой пандемии коронавируса Россия предоставляет свою помощь различным странам. Нет различий — Иран, Италия, Сербия или США. Мы помогаем людям выжить без расчета на политические очки или на попытки изменить на Западе вектор на российском направлении», — заявил парламентарий.
По словам Слуцкого, «российская карта все еще разыгрывается во внутриполитической борьбе в США». Парламентарий обратил внимание, что даже после высылки гуманитарной помощи РФ в Белом доме не отвернулись от курса санкционного давления на Москву.
«Не удивительно, что президент Трамп назвал «очень милым» направление большого российского самолета с медицинскими принадлежностями. Но <...> в этом же день Трамп продлил на год действие указа от 2015 года, по которому вводились санкции против РФ за «вмешательство в выборы». Поэтому говорить о том, что сейчас вдруг все резко наладится и улучшится, я бы не стал», — добавил парламентарий.
Слуцкий также выразил мнение, что после глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, «мир уже не будет прежним»: «Это большая проверка на человечность, надеюсь, что выводы будут сделаны».
Врач из Нью-Йорка Лижа Тверски призналась журналистам «Голоса Америки»: то, что «сейчас происходит в городских больницах — это просто ужасно»: «У нас недостаточно знаний, персонала, оборудования». По словам Тверски, ей, анестезиологу, приходится лечить пациентов с легочными болезными, то есть выполнять работу пульмонологов, которых в США не хватает.
«В Нью-Йорке миллионы людей приходят в больницы. Кто-то с симптомом [коронавируса], кто-то без. Люди просто в панике. Но у нас нет тестов, чтобы проверить всех. Недостаточно также аппаратов искусственной вентиляции легких, из-за чего умирают люди. У нас нет никаких инструкций, как лечить таких пациентов», — посетовала врач.
Она рассказала, что вместе с коллегами каждый день подвергает себя опасности, поскольку контактирует с больными COVID-19 пациентами, масок которым катастрофически не хватает. Тверски подчеркнула, что одна из важнейших проблем — кадровая, и на американских врачей ложится колоссальная нагрузка: «До пандемии мой обычный график был три-пять смен по 12 часов в неделю. Сейчас я уже работаю более 100 часов в неделю. Было даже такое, что не ходила домой четыре дня. Ела, спала в больнице, даже не принимала душ».
США занимают первое место в мире по количеству заразившихся COVID-19. По последним данным, инфекция выявлена у 164 тысяч человек. От COVID-19 в Штатах скончались 3170 человек. От пандемии сильнее всего пострадал штат Нью-Йорк. Медики зафиксировали здесь более 67 тысяч случаев заражения вирусом. Умерло более 1,3 тысячи человек. На втором месте — соседний штат Нью-Джерси. Здесь заразились 16,5 тысячи человек. В Калифорнии выявили 7,4 тысячи инфицированных.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Россия прислала в его страну «очень-очень большой» самолет с медпринадлежностями, однако отказался привести какие-либо подробности относительно объемов помощи от Москвы. Американский лидер назвал шаг со стороны РФ «очень милым», отметив, что и другие страны, включая Китай, направили гумпомощь США для борьбы с коронавирусом: «Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило. Другие страны посылали нам что-то, я был очень удивлен, приятно удивлен».
Кроме того, 30 марта глава Белого дома и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого выразили большую озабоченность масштабом распространения COVID-19. Лидеры двух стран также обсудили возможность более тесного сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией.