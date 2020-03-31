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Правительство поручило мэрии Москвы контролировать карантин через официальные порталы
Новости

Правительство поручило мэрии Москвы контролировать карантин через официальные порталы

Для обеспечения самоизоляции будут задействованы мобильные операторы

Для обеспечения самоизоляции будут задействованы мобильные операторы Фото: © GLOBAL LOOK press / Komsomolskaya Pravda
Фото: © GLOBAL LOOK press / Komsomolskaya Pravda

Президиум Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции поручил мэрии Москвы обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина в столице. Для этого следует задействовать операторов мобильной связи и сервисы портала мэра и правительства Москвы.


«Мэру Москвы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории города Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства Москвы», — сказано в опубликованном поручении правительства.


Из опубликованного текста неясно, каких именно граждан будет контролировать мэрия: всех москвичей или только вернувшихся «из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией». В приведенном поручении первая часть адресована федеральным министерствам и касается только вернувшихся из-за границы россиян. А часть поручения, адресованного мэру Москвы, можно истолковать так, что речь идет обо всех гражданах на территории столицы.


Операторы мобильной связи МТС и Tele2, к которым обратился журналист Daily Storm, отказались комментировать данную ситуацию.


В столице и Подмосковье власти сейчас ограничили работу кафе, ресторанов, парков, объектов общественного питания и розничной торговли. Жителям не будут предоставлять услуги, требующие личного присутствия человека (например, парикмахерские). Исключение — транспорт, медицинские и реабилитационные услуги, ЖКУ, услуги связи, банковские, похоронные услуги.


Режим самоизоляции введен 30 марта. Согласно ему, теперь выйти из дома можно только в следующих случаях: для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случае прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек не может работать удаленно; ради совершения покупок в ближайшем продуктовом магазине или аптеке; для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); при необходимости вынести бытовой мусор.


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#коронавирус #собянин #москва #правительство #карантин
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