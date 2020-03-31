Правительство поручило мэрии Москвы контролировать карантин через официальные порталы

Президиум Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции поручил мэрии Москвы обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина в столице. Для этого следует задействовать операторов мобильной связи и сервисы портала мэра и правительства Москвы.





«Мэру Москвы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории города Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства Москвы», — сказано в опубликованном поручении правительства.





Из опубликованного текста неясно, каких именно граждан будет контролировать мэрия: всех москвичей или только вернувшихся «из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией». В приведенном поручении первая часть адресована федеральным министерствам и касается только вернувшихся из-за границы россиян. А часть поручения, адресованного мэру Москвы, можно истолковать так, что речь идет обо всех гражданах на территории столицы.





Операторы мобильной связи МТС и Tele2, к которым обратился журналист Daily Storm, отказались комментировать данную ситуацию.





В столице и Подмосковье власти сейчас ограничили работу кафе, ресторанов, парков, объектов общественного питания и розничной торговли. Жителям не будут предоставлять услуги, требующие личного присутствия человека (например, парикмахерские). Исключение — транспорт, медицинские и реабилитационные услуги, ЖКУ, услуги связи, банковские, похоронные услуги.





Режим самоизоляции введен 30 марта. Согласно ему, теперь выйти из дома можно только в следующих случаях: для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случае прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек не может работать удаленно; ради совершения покупок в ближайшем продуктовом магазине или аптеке; для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); при необходимости вынести бытовой мусор.