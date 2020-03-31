Песков рассказал, как Путин и Трамп оценивают низкую стоимость нефти

Сложившаяся на мировом рынке нефти ситуация с ценами не в интересах России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в ходе телефонного разговора президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали затеянную Саудовской Аравией ценовую войну на нефтяном рынке. При этом глава пресс-службы отказался прокомментировать возможность консультаций по этому вопросу Москвы и Вашингтона с Эр-Риядом.





«Скажем так, безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура [на рынке нефти] не в интересах наших стран», — сказал Песков в ходе ежедневного брифинга.





Отвечая на вопрос, поднимал ли американский лидер во время телефонного разговора со своим российским коллегой вопрос о ценовой войне на рынке нефти, развязанной Саудовской Аравией, Песков подчеркнул: «Я не являюсь пресс-секретарем президента Трампа, я являюсь пресс-секретарем президента Путина. Тема действительно затрагивалась. Говорилось о важности международного взаимодействия. Обсуждение темы в прикладном плане продолжается по договоренности президентов на рабочем уровне», — подчеркнул он.





Песков не стал говорить, когда именно Россия и США начнут консультации по ситуации на рынке нефти. «Условились, что президенты [России и США] поручат такие консультации начать», — добавил он.





На брифинге Пескову задали вопрос о ситуации в Венесуэле и об объявленной Госдепартаментом США награде за поимку венесуэльского президента Николаса Мадуро. Глава пресс-службы Кремля ответил, что эти темы лидеры не обсуждали.