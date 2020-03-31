У главврача больницы в Коммунарке нашли коронавирус

У главного врача больницы в Коммунарке (где лечат инфицированных COVID-19) Дениса Проценко было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. Врач чувствует себя удовлетворительно и находится на лечении в Коммунарке. 24 марта больницу посетил президент России Владимир Путин, который лично общался с Проценко.
«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СOVID-19, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело. <...> Stay tuned», — написал Проценко в Facebook.
Ранее о заражении главврача больницы в Коммунарке сообщил телеканал «Россия 24». По сведениям журналистов, в учреждении после этого могут ужесточить меры безопасности.
«Состояние Проценко нормальное, он находится у нас, в Коммунарке», — рассказали «Интерфаксу» в больнице.
Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков после появления информации о заражении Проценко сообщил, что Владимир Путин «регулярно тестируется на коронавирус, все нормально».
24 марта глава государства посетил больницу в Коммунарке и лично общался с главврачом. Вместе с президентом были Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Первые случаи заражения СOVID-19 зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В мире по состоянию на 30 марта общее число заболевших превысило 784,3 тысячи человек, скончались 37,6 тысячи, более 165,2 тысячи вылечились. Число заразившихся СOVID-19 в России достигло 2337 человек, указывается в сообщении оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19. Всего за последние сутки в РФ выявлено 500 новых случаев инфицирования COVID-19, из них 387 — жители Москвы. Выздоровел 121 человек, умерли 17.