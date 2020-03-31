У главврача больницы в Коммунарке нашли коронавирус

У главного врача больницы в Коммунарке (где лечат инфицированных COVID-19) Дениса Проценко было выявлено заражение коронавирусной инфекцией. Врач чувствует себя удовлетворительно и находится на лечении в Коммунарке. 24 марта больницу посетил президент России Владимир Путин, который лично общался с Проценко.





«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СOVID-19, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело. <...> Stay tuned», — написал Проценко в Facebook.