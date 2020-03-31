Госдума исключает утилизационный сбор для автомобилей, временно ввозимых в Pоссию

В Госдуме в первом чтении принят законопроект, отменяющий уплату утилизационного сбора для временно ввозимых в Россию транспортных средств. Депутаты также поддержали изменение порядка прохождения техосмотра (ТО). По новым правилам, ТО раз в два года обязателен для легковушек от четырех до 10 лет.





Законопроект разработан в целях реализации постановления Конституционного суда РФ. 19 июля 2019 года КС признал не соответствующим конституции положения закона «Об отходах производства и потребления» об уплате утилизационного сбора. Указывалось, что граждане, временно ввозящие транспортные средства в РФ, обязаны уплачивать сбор на таких же условиях, что и в отношении транспорта, помещенного под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в стране.





По мнению авторов инициативы, граждане, временно ввозящие автомобили в РФ, должны уплачивать «экономически необоснованный» платеж, что «свидетельствует о произвольном характере правового регулирования в этой части». Поэтому кабмин предлагает освободить такую категорию граждан от уплаты утилизационного сбора.





31 марта в нижней палате парламента был принят закон, изменяющий порядок прохождения обязательного ТО для всех видов транспорта. Ранее проходить техосмотр каждые два года должны были автомобили от трех до семи лет, раз в год — легковые авто старше семи лет. Полностью от процедуры освобождались автомобили младше трех лет. Теперь же ТО раз в два года надо проходить машинам старше четырех лет, ежегодно — старше 10 лет.





Кроме того, если сегодня все такси должны проходить ТО каждые полгода, то по новывм правилам — раз в полгода процедура обязательна только для такси старше пяти лет, а для их более новых «коллег» срок увеличивается до одного раза в год. Грузовики грузоподъемностью до трех тонн пятисот килограмм, мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы от четырех до 10 лет будут проходить ТО раз в два года, а старше — ежегодно.





Автобусы, оборудованные для перевозок грузовики, грузовики грузоподъемностью более 3500 килограмм, учебные автосредства, с года выпуска в обращение которых прошло не более чем пять лет, — подлежат ежегодному ТО. Такой же транспорт, но старше пяти лет, будет проходить техосмотр каждые полгода.





1 марта 2020 года в России приняли закон, по которому в ГОСТы автомобилей добавилась новая категория: «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки». По этому стандарту, мотоциклы и легковые автомобили старше 30 лет или грузовики старше 50 лет должны проходить для получения паспорта специальную экспертизу.





Если автомобиль сохранен и работает — ему присвоят статус «классического автомобиля». В будущем для таких транспортных средств предполагается ввести отдельные правила техосмотра, регистрации и особые правила дорожного движения.





В феврале 2020 года стало известно, что Минпромторг намерен предложить Минтрансу резко увеличить с 1 января 2021 года базовую ставку транспортного налога для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже. Отмечалось, что количество коммерческого транспорта такого типа превышает три миллиона единиц. Эта техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью россиян, отметили в Минпромторге. В ведомстве убеждены, что такая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что окажет позитивное воздействие на окружающую среду.



