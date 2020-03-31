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Песков заявил, что Путин регулярно сдает тесты на коронавирус
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Песков заявил, что Путин регулярно сдает тесты на коронавирус

В Кремле заверили, что с президентом все в порядке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин регулярно делает тест на коронавирус. Он заявил об этом после того, как стало известно о заражении главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко коронавирусом. Президент встречался с Проценко 24 марта во время визита в больницу.


«Регулярно тестируется. Все нормально», - привело ТАСС слова Пескова по поводу состояния Путина после встречи с Проценко.


Ранее врачи больницы в Коммунарке, куда направляют больных COVID-19, подтвердили информацию о заражении Проценко.


«Состояние Проценко нормально, он находится у нас, в Коммунарке», - сообщили врачи больницы «Интерфаксу». 


24 марта глава государства посетил больницу в Коммунарке и лично общался с главврачом. Вместе с президентом больницу посетили Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.


По состоянию на 31 марта в Москве зафиксировано 1 613 случаев заражения коронавирусом, 70 человек выздоровели, 11 пациентов умерли от заражения.


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#путин #проценко #коронавирус
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