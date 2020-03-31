Песков заявил, что Путин регулярно сдает тесты на коронавирус

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин регулярно делает тест на коронавирус. Он заявил об этом после того, как стало известно о заражении главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко коронавирусом. Президент встречался с Проценко 24 марта во время визита в больницу.





«Регулярно тестируется. Все нормально», - привело ТАСС слова Пескова по поводу состояния Путина после встречи с Проценко.





Ранее врачи больницы в Коммунарке, куда направляют больных COVID-19, подтвердили информацию о заражении Проценко.





«Состояние Проценко нормально, он находится у нас, в Коммунарке», - сообщили врачи больницы «Интерфаксу».





24 марта глава государства посетил больницу в Коммунарке и лично общался с главврачом. Вместе с президентом больницу посетили Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.





По состоянию на 31 марта в Москве зафиксировано 1 613 случаев заражения коронавирусом, 70 человек выздоровели, 11 пациентов умерли от заражения.