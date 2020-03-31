Троице-Сергиеву лавру закрыли для прихожан и ввели пропускной режим для сотрудников монастырского комплекса и священников. Это сделано для борьбы с коронавирусом. Карантин будет действовать ориентировочно до 12 апреля, сообщили Daily Storm в лавре.





«Сделали вход только по пропускам. Тем, кто работает, прописали их. [Режим будет действовать] ориентировочно до 12 апреля. Обычных прихожан не пускают», — заявил собеседник.





Ранее митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назвал тех, кто отрицает возможность заразиться в храме, «нечестивцами».





«Те, кто говорит, что в храмах и монастырях невозможно заразиться, лгут. Зная или не зная, в ведении или неведении. Они нечестивцы, потому что ложь — это нечестие», — заявил митрополит и призвал к ответственному отношению к своему здоровью. Также он отметил, что заболевание не щадит никого и является общим испытанием.





29 марта во время проповеди патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих Русской православной церкви (РПЦ) молиться дома и не посещать храмы до снятия ограничений, наложенных властями РФ. Он отметил, что даст особое благословение на посещение храмов, когда ситуация разрешится. Патриарх подчеркнул, что спасения души можно достигнуть и без посещения храма, и заявил, что других священнослужителей, зовущих в храмы на молитву, слушать не нужно.