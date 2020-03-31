Призывники отправятся в армию не ранее 20 мая

В Минобороны заявили, что призывники в связи с распространением COVID-19 отправятся к местам службы не раньше 20 мая. В пути следования новобранцы будут изолированы от гражданских лиц на вокзалах и в аэропортах. При этом прибывших в военные части призывников разместят в казармах отдельно от других призывников, рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.





«Предусмотрено компактное изолированное размещение новобранцев в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, по возможности исключающее совместное нахождение и контакты с гражданским населением», — цитирует «Красная звезда» Бурдинского.





По словам генерал-полковника, перемещение призывников на открытом воздухе и в местах массового скопления людей «без использования медицинских масок будет исключено», также исключено перемещение призывников от вокзалов и аэропортов к воинской части общественным транспортом. Уточняется, что срок нахождения новобранцев на карантине составит две недели. Призывники с признаками респираторных заболеваний будут немедленно изолированы и протестированы на наличие COVID-19.





«На это время личный состав будет размещен в отдельных казармах, питание и обучение организовано отдельно от остальных военнослужащих воинской части, — добавил Бурдинский. — Контроль состояния здоровья прибывших военнослужащих будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трех раз в сутки».





Он рассказал, что российские призывные пункты уже оборудованы тест-системами для выявления коронавируса, а в помещениях призывных комиссий усилены режимы проветривания и обеззараживания, предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования. «Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами». Также, по словам генерал-полковника, «организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов».





Главное, по словам Бурдинского, не допустить возникновения и распространения COVID-19 среди призывников и военнослужащих в Вооруженных силах страны. По состоянию на 31 марта в ВС РФ «нет ни одного случая заболевания, вызываемого коронавирусом», подчеркнул он.





В Генштабе также отметили увеличение количества здоровых призывников, несмотря на то что требования к показателю «годности» с каждым годом повышаются.: «По итогам 2019 года показатель годности граждан к военной службе составил 77,6%. Для сравнения: в 2012 году он был на уровне всего лишь 69,9%. Таким образом, рост составил 7,7%».





Бурдинский также рассказал, что выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме ВС «получат медицинскую подготовку по программе санитаров и пройдут курс духовных основ милосердия». Эти молодые люди будут направляться во 2-ю гвардейскую мотострелковую дивизию 1-й танковой армии в Алабино, уточнил представитель Генштаба: «Здесь для них созданы все необходимые бытовые условия».