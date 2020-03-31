Глава «Альянса врачей» на допросе отказалась сотрудничать с СКР

Глава профсоюза «Альянс врачей» офтальмолог Анастасия Васильева в беседе с Daily Storm сообщила, что ее 31 марта вызвали в Следственный комитет России (СКР) из-за публикации ролика, в котором она заявляет, что «власти врут про коронавирус». По словам Васильевой, следователь пытался выяснить, кто именно из врачей рассказывал профсоюзу о нехватке медицинских материалов в столичных больницах, но она решила не называть имена медиков и отказалась от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.





«Но как я могу дать контакты врачей, ведь Следственный комитет будет отрывать их от работы и, вместо того чтобы медики лечили и помогали бороться с коронавирусом, они будут давать показания. Это абсурд. Я сказала, что никаких контактов не дам, потому что эти люди обратились к нам за помощью, я не буду никого подставлять. И мы написали документ по 51-й статье [отказ от дачи показаний]», — заявила Васильева.





Глава «Альянса врачей» рассказала, что ранее к ним обратился врач из больницы имени Е.О. Мухина и сообщил, что в учреждении не хватает медикаментов и защитных масок, а права медицинских работников нарушаются. Доктор также отметила, что в клинике в одну палату поместили больных с пневмонией и зараженных коронавирусной инфекцией. Из-за того, что результаты тестов на заражение COVID-19 приходят не сразу, больные пневмонией тоже заразились инфекцией, указывает Васильева, но руководство клиники предпочло об этом молчать и требовало того же от своих сотрудников.





На допросе следователь, продолжает Васильева, пытался у нее выяснить, кто именно рассказал «Альянсу врачей» о предполагаемой нехватке медицинских защитных средств, и получить контакты всех, кто звонил в профсоюз по этому поводу. Уголовное дело против Васильевой еще не завели, уточнила она.





Васильева обращает внимание, что профсоюз не может замалчивать эту ситуацию: без медицинских средств защиты от инфекции медработники сами станут разносчиками болезни. Глава профсоюза призвала наказывать чиновников, которые должны помогать врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией, но при этом прилагают мало усилий.





«Скорее всего, это были доследственные действия. Они, я думаю, должны сейчас понять, будет ли возбуждено дело или нет... Они сказали, что позвонят, когда будет что-то ясно. Следователь спрашивал, что именно делает профсоюз, а также сказал, что мы дестабилизируем обстановку в обществе, заставляем паниковать. Я ему ответила, что если пациентов и врачей не обеспечивать знанием того, что происходит, это как раз и будет вызывать панику», — отметила Васильева.