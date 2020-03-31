Матвиенко пошутила, что при карантине пропуском может стать купюра в пять тысяч рублей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в шутку сообщила, что при карантине «самым лучшим пропуском» станет купюра в пять тысяч рублей. Так она ответила на вопрос сенатора от Карачаево-Черкесии Ахмата Салпагарова, как избежать наказания за нарушение режима карантина сотрудникам непрерывно действующих предприятий, ведь этим людям придется регулярно ездить на работу.
«Будут ли они получать какие-то пропуска?» — спросил Салпагаров.
«Уже пошли в народе шутки, что лучшим пропуском будет купюра в пять тысяч рублей», — пошутила в ответ Матвиенко.
31 марта Совфед поддержал законопроект, разрешающий правительству вводить режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности как на всей территории России, так и в отдельных регионах.
В Москве всеобщий режим самоизоляции был введен 30 марта. Выйти из дома теперь можно по следующим причинам: для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и по причине иной прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек обязан на нее ходить; ради совершения покупок в ближайшем работающем магазине или расположенной рядом аптеке; для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); при необходимости вынести бытовой мусор.
Власти будут ужесточать контроль за соблюдением карантина в городе, заявил ранее Собянин. В частности, планируется введение режима спецпропусков, необходимых для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Все разъяснения по поводу получения этого специального пропуска и технических систем будут содержаться в регламентирующем акте правительства Москвы, который опубликуют на официальном портале mos.ru.
В столице и Подмосковье сейчас ограничена работа кафе, ресторанов, парков, объектов общественного питания и розничной торговли. Жителям Москвы не будут предоставлять услуги, требующие личного присутствия (например, парикмахерские). Исключение — транспорт, медицинские и реабилитационные услуги, ЖКУ, услуги связи, банковские, похоронные услуги.