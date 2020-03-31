Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с иконой «Умиление»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля, накануне праздника Похвалы Божией Матери, совершит объезд Москвы с иконой Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевской, а затем доставит ее в Богоявленский кафедральный собор в Елохове. В это время Церковь призывает верующих помолиться вместе в предстоятелем РПЦ у себя дома.





«В дни тяжелейших бедствий, постигающих нашу страну и ее народ, православные люди неизменно обращали свой взор к Заступнице усердной рода христианского — непостыдному нашему Упованию. В моменты безысходности Ее честный Образ обносился или обвозился вокруг Первопрестольного града», — говорится в опубликованном письме патриарха.





Патриарх призывает всех священников и мирян Москвы во время объезда города вместе с ним совершить у себя дома чтение акафиста Божией Матери с приложением молитвы, «чтомой [читаемой] во время вредоносного поветрия», то есть коронавируса.





В 18:00 начнется утреня праздника Похвалы Пресвятой Богородицы. Во время объезда предстоятель будет молится о народе и Церкви словами: «Молитвами Богородицы Господь да помилует всех нас».





21 марта патриархия опубликовала текст молитвы об избавлении от коронавирусной инфекции. В пресс-службе Московского патриархата отметили, что новые молитвы будут читать во всех храмах РПЦ с 22 марта. Отмечается, что впервые они были произнесены во время патриаршего богослужения в канун четвертой недели Великого поста. Священный синод также призвал архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».