В Мосгордуму внесли закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции в столице

На внеочередном заседании Мосгордумы 1 апреля депутаты рассмотрят законопроект, согласно которому штраф за нарушение в столице режима самоизоляции гражданами составит четыре тысячи рублей, при повторном нарушении (или с использованием транспортного средства) — пять тысяч рублей. За отказ приостановить работу кафе и ресторанов депутаты столичного парламента предложили штрафовать юридических лиц на сумму до 300 тысяч рублей.
«Неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций… влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей», — указывается в документе на сайте Мосгордумы.
Депутат Кирилл Щитов, разработчик законопроекта, в пояснительной записке к нему отметил, что при отсутствии санкций «за нарушение вводимых властями ограничений «отдельные несознательные граждане» могут игнорировать их. Это, по мнению парламентария, может «сделать в значительной степени бессмысленным добросовестное соблюдение установленных ограничений подавляющим большинством жителей города Москвы», а также «привести к стремительному распространению» COVID-19.
В пояснительной записке уточняется, что составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции будут полицейские, в том числе сотрудники управления на транспорте МВД РФ. Кроме того, в законопроекте факт нарушения режима самоизоляции разрешается фиксировать камерами городской системы видеонаблюдения. При этом постановление о вынесении наказания может быть принято «без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении».
31 марта Госдума приняла в третьем, заключительном чтении закон об уголовной ответственности за нарушение карантина. Норма предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штрафы от 500 тысяч до двух миллионов рублей. Авторами закона выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Госдума также поддержала поправку в УК о штрафах для граждан до 700 тысяч рублей или ограничении свободы до трех лет за распространение заведомо ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии. Также 31 марта Совфед поддержал законопроект, разрешающий правительству вводить режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности как на всей территории России, так и в отдельных ее регионах.
В Москве режим самоизоляции был введен 30 марта. Выйти из дома теперь можно по следующим причинам: для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек обязан ходить на нее; ради совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; чтобы выгулять домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); при необходимости вынести бытовой мусор.
В столице и Подмосковье сейчас ограничена работа кафе, ресторанов, парков, объектов общественного питания и розничной торговли. Жителям Москвы не будут предоставлять услуги, требующие личного присутствия (например, парикмахерские). Исключение — транспорт, медицинские и реабилитационные услуги, ЖКУ, услуги связи, банковские, похоронные услуги.
Примеру Москвы и Подмосковья насчет введения режима самоизоляции уже последовали в 49 регионах России. Согласно статье 1.3.1 КоАП, субъекты РФ могут устанавливать административную ответственность за нарушение региональных законов и иных нормативных правовых актов, включая акты органов местного самоуправления.
Число заразившихся СOVID-19 в России достигло 2337 человек. Всего за последние сутки в РФ выявлено 500 новых случаев инфицирования COVID-19, из них 387 — у жителей Москвы. Выздоровел 121 человек, умерли 17.