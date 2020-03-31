В Мосгордуму внесли закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции в столице

На внеочередном заседании Мосгордумы 1 апреля депутаты рассмотрят законопроект, согласно которому штраф за нарушение в столице режима самоизоляции гражданами составит четыре тысячи рублей, при повторном нарушении (или с использованием транспортного средства) — пять тысяч рублей. За отказ приостановить работу кафе и ресторанов депутаты столичного парламента предложили штрафовать юридических лиц на сумму до 300 тысяч рублей.





«Неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций… влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей», — указывается в документе на сайте Мосгордумы.





Депутат Кирилл Щитов, разработчик законопроекта, в пояснительной записке к нему отметил, что при отсутствии санкций «за нарушение вводимых властями ограничений «отдельные несознательные граждане» могут игнорировать их. Это, по мнению парламентария, может «сделать в значительной степени бессмысленным добросовестное соблюдение установленных ограничений подавляющим большинством жителей города Москвы», а также «привести к стремительному распространению» COVID-19.





В пояснительной записке уточняется, что составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции будут полицейские, в том числе сотрудники управления на транспорте МВД РФ. Кроме того, в законопроекте факт нарушения режима самоизоляции разрешается фиксировать камерами городской системы видеонаблюдения. При этом постановление о вынесении наказания может быть принято «без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении».





31 марта Госдума приняла в третьем, заключительном чтении закон об уголовной ответственности за нарушение карантина. Норма предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штрафы от 500 тысяч до двух миллионов рублей. Авторами закона выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.





Госдума также поддержала поправку в УК о штрафах для граждан до 700 тысяч рублей или ограничении свободы до трех лет за распространение заведомо ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии. Также 31 марта Совфед поддержал законопроект, разрешающий правительству вводить режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности как на всей территории России, так и в отдельных ее регионах.