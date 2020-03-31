США решили создать в Венесуэле временное правительство и отменить санкции

США разработали план урегулирования кризиса в Венесуэле, который предполагает создание в республике временного правительства. В новый кабинет министров войдут как представители оппозиции, так и действующей власти, сообщил госсекретарь Майк Помпео. Глава Госдепа добавил, что после этого Вашингтон может начать поэтапное снятие санкций в отношении Венесуэлы.





«Мы представляем сегодня [31 марта] новый механизм, путь к демократии, по урегулированию кризиса в Венесуэле», — заявил госсекретарь США.





«Избранные члены Национальной ассамблеи, представляющие обе стороны [оппозицию и действующую власть], создали бы приемлемый госсовет, который служил бы переходным правительством, до того как можно будет провести выборы президента и выборы в Национальную ассамблею. Мы надеемся, что это можно сделать в течение 6-12 месяцев», — сказал Помпео.





Однако, как сообщает Reuters, у США есть жесткое условие: и Мадуро, и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо должны признать, что государственный совет Венесуэлы будет «единственной исполнительной властью во время переходного периода».





Также Венесуэлу обязаны будут покинуть «иностранные силы безопасности», а на время проведения «свободных и честных выборов» в республике должны быть наблюдатели от других стран.





Если все условия, предлагаемые американской стороной, будут соблюдены, то США отменят все действующие против Венесуэлы санкции. По мнению Помпео, этот план является путем к созданию демократии в республике.





Ранее Минюст США обнародовал обвинения в адрес Николаса Мадуро и еще 14 руководителей Венесуэлы. Американское ведомство обвинило президента республики и его окружение в причастности к наркоторговле. По словам генпрокурора Уильям Барра, Мадуро стоял во главе наркокартеля и планировал «утопить США в кокаине». После этого Госдепартамент объявил награду в 15 миллионов долларов за поимку венесуэльского лидера.