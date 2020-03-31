Кадыров поддержал идею перевести половину месячной зарплаты врачам

В Чечне 28 марта были введены временные ограничения на передвижение по территории республики, а также закрыт въезд в Грозный для всех, кроме тех, кто прописан в городе, сотрудников экстренных служб, журналистов, чиновников, поставщиков продуктов и медикаментов.





29 марта в регионе был введен жесткий карантин. В частности, гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением походов за продуктами или в аптеку. Нарушителей карантина будут штрафовать и принудительно доставлять домой.





Сам Кадыров заявил, что руководство Чечни приняло своевременные меры против распространения COVID-19 в республике и необходимости в дополнительных действиях нет.





«Никаких жестких мер мы не принимали изначально, в этом не было необходимости, народ понял и поддержал призыв сидеть дома, и я бесконечно рад этому. Дополнительные меры не нужны», — сказал он.





«У нас есть общественные институты: старейшины, род, духовенство, которые помогают нам в этой работе. Мы сообща решаем проблему, главное — чтобы мы убили вирус, а не он нас», — уточнил Кадыров.





По словам руководителя республики, в Чечне достаточно запасов продуктов, цены не выросли, а магазины работают в обычном режиме. Кроме того, в регионе были закрыты спортивные комплексы, рестораны, кафе, салоны красоты и развлекательные центры.



