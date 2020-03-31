Кадыров поддержал идею перевести половину месячной зарплаты врачам

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал предложение местных активистов, а также депутатов и правоохранителей перевести половину месячной зарплаты медикам, которые занимаются лечением больных коронавирусной инфекцией (COVID-19). Об этом региональный лидер написал в своем Telegram-канале.
«Ко мне обратились члены правительства, депутаты парламента, <...> начальники отделов полиции и другие с предложением перечислить половину месячной зарплаты на счет поддержки врачей и медсестер, работающих с больными COVID-19. Я поддержал эту инициативу!» — написал Кадыров.
Чеченский лидер также назвал врачей и медсестер национальными героями, которые «днем и ночью сражаются, спасая сотни и тысячи жизней».
В Чечне 28 марта были введены временные ограничения на передвижение по территории республики, а также закрыт въезд в Грозный для всех, кроме тех, кто прописан в городе, сотрудников экстренных служб, журналистов, чиновников, поставщиков продуктов и медикаментов.
29 марта в регионе был введен жесткий карантин. В частности, гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением походов за продуктами или в аптеку. Нарушителей карантина будут штрафовать и принудительно доставлять домой.
Сам Кадыров заявил, что руководство Чечни приняло своевременные меры против распространения COVID-19 в республике и необходимости в дополнительных действиях нет.
«Никаких жестких мер мы не принимали изначально, в этом не было необходимости, народ понял и поддержал призыв сидеть дома, и я бесконечно рад этому. Дополнительные меры не нужны», — сказал он.
«У нас есть общественные институты: старейшины, род, духовенство, которые помогают нам в этой работе. Мы сообща решаем проблему, главное — чтобы мы убили вирус, а не он нас», — уточнил Кадыров.
По словам руководителя республики, в Чечне достаточно запасов продуктов, цены не выросли, а магазины работают в обычном режиме. Кроме того, в регионе были закрыты спортивные комплексы, рестораны, кафе, салоны красоты и развлекательные центры.
Число заразившихся СOVID-19 в России достигло 2337 человек. Всего за последние сутки в РФ выявлено 500 новых случаев инфицирования COVID-19, из них 387 — у жителей Москвы. Выздоровел 121 человек, умерли 17. В Чечне, согласно официальной статистике, число заболевших составляет девять человек.