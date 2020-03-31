На боевой подлодке ВМС Нидерландов у моряков нашли коронавирус

Боевая подводная лодка Dolfijn ВМС Нидерландов была вынуждена прервать дежурство в Северном море у берегов Шотландии из-за выявленных на борту восьми случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на субмарине находится 58 моряков.





Как сообщает портал Dutch News, ранее у 15 членов экипажа повысилась температура и начался кашель. Результаты проведенных тестов показали, что восемь из них заражены COVID-19, после чего командование приняло решение прервать боевое дежурство субмарины и вернуть ее на военную базу в порту Ден-Хелдер (провинция Северная Голландия). После возвращения вся команда будет находиться 14 дней на карантине.





24 марта стало известно, что трое военных на американском авианосце «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусной инфекцией. Всего на корабле, находящемся у берегов Филиппин, несут службу около пяти тысяч человек. Заболевших поместили на карантин.



