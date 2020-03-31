Минюст готовится перейти на дистанционную регистрацию рождений и смертей

Минюст предложил дистанционным способом регистрировать рождения и смерти россиян через сервисы «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека». Эти меры позволят избежать посещения гражданами госучреждений в связи с распространением коронавирусной инфекции, уточнили в ведомстве.





«Эти сервисы позволят организовать предоставление государственных услуг без личного посещения заявителями... Запуск суперсервиса «Рождение ребенка» в пилотном режиме может быть реализован в ближайшее время», — говорится в сообщении.





Чтобы ускорить этот процесс, Минюст уже разработал и внес в правительство законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «Об актах гражданского состояния», который позволит регистрировать акты гражданского состояния полностью в дистанционном формате.





Кроме того, в ведомстве сообщили журналистам, что сервисы продолжат свою работу и после окончания пандемии COVID-19.





Ранее 31 марта московские загсы из-за угрозы распространения коронавируса стали проводить церемонии бракосочетания без гостей, а органы ЗАГС в Подмосковье будут временно регистрировать только факты рождения и смерти и рассматривать ранее поданные заявления граждан. При этом Минюст из-за угрозы распространения COVID-19 призвал перенести уже назначенные бракосочетания «на более поздний срок».





Число заразившихся СOVID-19 в России достигло 2337 человек. Всего за последние сутки в РФ выявлено 500 новых случаев инфицирования COVID-19, из них 387 — у жителей Москвы. Выздоровел 121 человек, умерли 17.