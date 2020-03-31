Песков: Россия отправит в США самолет с медпомощью для борьбы с коронавирусом

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков сообщил, что сегодня в США отправится самолет с гуманитарным грузом (медицинская техника и средства защиты), о которой ранее договорились лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп. Песков отметил, что американский президент с признательностью принял эту помощь.





«Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих суток», — сообщил Песков.





«С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера», — добавил он.





В то же время пресс-секретарь президента России уточнил, что при согласовании всех деталей отправки груза у Москвы сложилось впечатление, что определенные лица «с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов».





«Важно отметить, что, предлагая американским коллегам помощь, президент [России Владимир Путин] исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью», — отметил представитель Кремля.





Песков подчеркнул, что по той же схеме складываются отношения России и Китая. «Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща в духе партнерства и взаимной помощи, нет», — резюмировал он.





Ранее 31 марта Трамп сообщил, что Россия отправила в США «очень-очень большой» самолет с медицинскими принадлежностями. Глава Белого дома отказался привести какие-либо подробности относительно объемов и содержимого российской помощи. Американский лидер назвал этот шаг «очень милым», добавив, что и другие страны, включая Китай, направили помощь США для борьбы с распространением нового типа коронавируса.





30 марта Трамп и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого выразили большую озабоченность масштабом распространения COVID-19. Главы двух государств также обсудили возможность более тесного сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией.