Минэкономразвития утвердило схему отсрочек для малого и среднего бизнеса

Министерство экономического развития подготовило законопроект, определяющий правила субсидирования банков, которые предоставляют отсрочки по кредитным платежам малому и среднему бизнесу. Благодаря этим мерам предприниматели, пострадавшие от пандемии коронавирусной инфекции, смогут отложить выплаты по процентам на несколько месяцев, вплоть до 1 октября.





«Размеры субсидии будут высчитываться по формуле. Срок предоставления отсрочки платежа для заемщика составит шесть месяцев (с 1 апреля по 1 октября) без повышения процентной ставки по кредитному соглашению», — сообщается на сайте Минэкономразвития.





«На этот период банк освобождает заемщика от уплаты 67% платежей по процентам, а также предоставляет отсрочку на уплату платежей по основному долгу. В отношении оставшихся 33% платежей по проценту заемщик может либо продолжить выплаты в период шести месяцев, либо эта сумма будет включена в основной долг с выплатой после окончания периода отсрочки», — указали в ведомстве.





25 марта газета РБК сообщила, что Минэкономразвития разработало проект механизма отсрочки по выплате платежей по кредитам для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии COVID-19. В частности, оплату процентных платежей за шесть месяцев разделят на три равные части между государством, банками и бизнесменами.





Издание отметило, что выглядеть эта схема будет следующим образом. Минэкономразвития предложило отсрочить уплату процентов по кредиту и по основному долгу на период с 1 апреля по 1 октября. Треть суммы оплаты процентных платежей за этот период будет субсидироваться за счет федерального бюджета (государство), еще треть возьмут на себя банки (получатели субсидии), а оставшуюся сумму погасит сам заемщик.





В Минэкономразвития при этом, как отмечает источник РБК, уверены, что после завершения «кредитных каникул» условия по кредитному договору не должны ухудшиться для предпринимателя. Для клиентов Сбербанка, который ранее проработал эту схему вместе с Минэкономразвития, данная услуга будет предоставлена с 1 апреля.





25 марта Путин во время обращения к россиянам выступил за то, чтобы дать компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Он также предложил снизить размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15%. Это нужно, чтобы простимулировать работодателей повышать зарплаты сотрудникам. Речь идет об отчислениях с заработной платы, превышающей уровень МРОТ. Причем мера по снижению взносов нужна на долгосрочной основе, подчеркнул Путин. При этом бизнес-омбудсмен Борис Титов резюмировал, что предложенные главой государства идеи могут дать «предпринимателям глоток воздуха».