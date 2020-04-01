Россия отправила самолет с медицинским оборудованием в США

Самолет ВКС России вылетел в США, на борту судна находятся медицинские маски и медоборудование, сообщили в Минобороны РФ. Американские власти ожидают прибытия помощи позже 1 апреля. Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность Москве и назвал шаг российской стороны «очень милым». Также глава Белого дома предупредил сограждан, что их ждут две или три очень тяжелых недели, поскольку, по прогнозам властей, от вируса могут погибнуть более 100 тысяч американцев.





«Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки», — приводит ТАСС слова собеседника в Минобороны.





Американские власти ожидают прибытия судна 1 апреля. По словам представителя Белого дома, США «незамедлительно введут в эксплуатацию все необходимые предметы, одобренные Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов». Чиновник отметил, что ответная помощь со стороны Соединенных Штатов вполне возможна.





Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с коронавирусом, две или три следующие недели для страны и ее жителей будут очень сложными. Он подчеркнул, что американские власти готовы к дальнейшей борьбе с распространением инфекции, но по прогнозам экспертов, более 100 тысяч американцев могут погибнуть от вируса в ближайшие недели.





«Мы добились потрясающего успеха. <...> У нас все уже готово. Как мы говорили, это могут быть две трудные недели. Две, а может быть даже три недели. Это могут быть три недели, какие мы прежде никогда не видели. <...> Потом, надеюсь, как прогнозируют эксперты, <...> мы увидим настоящий свет в конце тоннеля», — сказал он.





Ранее глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков сообщил, что американский президент с признательностью принял предложенную помощь России. Сам американский лидер назвал этот шаг «очень милым», добавив, что и другие страны, включая Китай, направили помощь США для борьбы с распространением нового типа коронавируса.





По данным на 1 апреля, Соединенные Штаты стоят на первом месте по числу больных в мире: в США зафиксировано 188 172 случая заражения коронавирусом. Погибли 3873 человека, выздоровел 7251. Во всем мире обнаружено более 840 тысяч случаев заболевания, более 41 тысячи смертей, излечились от вируса 167 тысяч человек.