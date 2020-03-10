Звезды российского шоу-бизнеса показали, как спасаются от коронавируса

Коронавирус — бич 2020 года. От него страдают все. Вот даже звезды посетовали, что во время гастролей их настигла проблема: выступать-то надо, но как защитить себя от страшного недуга? Daily Storm изучил все фотографии знаменитостей в медицинских масках в социальных сетях и узнал звездные рецепты от коронавируса.
К сожалению, стоит отметить, что среди артистов царят панические настроения. Говорят, что их доходы сойдут на нет, а концерты не состоятся из-за пресловутого вируса.
«Думаю, концерты отменят. Две причины: вирус и валюта. Сейчас все, кто делает концерты, будут в абсолютном убытке, учитывая курс доллара, рубля и евро, потому что [выступления] артистов западных покупают за валюту, и маржинально до 30% максимум при хорошем раскладе. Сейчас маржа изменилась конкретно», — посетовал известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
А вот Витас вирусов не боится — в разгар эпидемии певец оказался в Китае. Исполнитель приехал в Поднебесную и дал там более 20 сольных концертов, которые, по его словам, прошли прекрасно.
«Завершился мой гастрольный тур выступлением на гала-концерте, посвященном китайскому Новому году. Когда мы покидали Китай, не было ограничений на въезд и выезд из страны, поэтому мы смогли покинуть КНР без каких-либо проблем», — рассказал он.
Всем остальным артист советует спасаться от недуга при помощи маски. По его словам, это его главный способ защиты.
«Советую всем ее носить, а также соблюдать другие меры предосторожности. Берегите себя», — пожелал Витас.
Светская львица Яна Рудковская сейчас находится в Париже. Она, как и большинство селебрити, решила не пренебрегать трендами и еще в самолете надела защитную маску. На показе французского дома моды Chanel она также щеголяла в черной маске, украшенной белыми цветами.
«Удивительно, когда врачи во всем мире говорят ходить сейчас в масках, а в азиатских странах уже сложно встретить кого-то без нее, некоторые мои подписчики-соотечественники, сайты, аккаунты и Telegram-каналы удивляются, почему я сегодня пришла именно так в место, где 2000 человек минимум из 50 различных стран мира. Отвечаю: на мне была японская маска (производитель пишет, что она защищает от различных вирусов). Когда они ее производили, они, видимо, еще не знали про существование в будущем «Коронавируса», но тем не менее!» — пояснила свою позицию Рудковская, отметив, что «носить или не носить маску — личное дело каждого».
«Помимо того, что я собрала всех фотографов и восторженные похвалы от пары сотен иностранных фешн-гостей показа, я еще все-таки обезопасила себя и свое здоровье, которое, как известно, ни за какие деньги не купишь. Я очень хочу работать, жить, путешествовать без масок, лекарств и самых различных мыслей об этом, но, как гласит русская пословица, береженого Бог бережет. Думать о своем здоровье должен каждый, тем более в условиях сегодняшней непростой ситуации, чтобы потом не было мучительно больно не только за других, но и за себя!» — написала Рудковская.
И пока знаменитый немец Тилль Линдеманн путешествует по России с неоднозначными гастролями, его пассия — Светлана Лобода — находится в Париже. В Instagram артистки снимки на фоне Лувра. Своим подписчикам девушка советует не забывать про гигиену.
«Лувр закрыли. Все тревожнее ежедневные новости. Друзья, если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики, о безопасности в самолетах, о масках, санитайзерах. Сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий. Гигиена! Это наше все. Берегите себя, пожалуйста!» — подписала снимки Лобода.
Ну и какие же модные тренды без телеведущей Ксении Бородиной? Теледива не испугалась и улетела отдыхать с супругом за границу, не забыв при этом про модный тренд — маски.
«Я смотрю, уже людям не так смешно, как было в начале, уже по этому поводу меньше смешных мемов. Знакомые активно сдают билеты, боятся куда-либо лететь. Мы, конечно, отчаянные и на мой день рождения улетаем. Без детей, но улетаем! Не в Китай, конечно, но аэропорт нам предстоит», — написала она.
Модель Анастасия Решетова и Тимати недавно стали родителями. Однако Решетова продолжает вести активный образ жизни, работать и выходить на мероприятия. Девушка чувствует ответственность не только за себя, но и за сына Ратмира, поэтому не выходит на улицу без маски уже на протяжении месяца. Снимками в них модель активно делится с поклонниками в соцсетях, а также дает советы, как защитить себя от заражения, пишут журналисты.
«Пожалуй, самый актуальный аксессуар 2020 года. Ну а если серьезно, то чем бы на самом деле ни являлся этот COVID-19, но когда у тебя появляется маленький ребенок, то уровень ответственности за свое здоровье возрастает в разы. Я надеюсь, что это лишь искусственно спровоцированный психоз колоссального масштаба, который кроме рецессии мировых рынков не принесет никаких бед. Но пока никто не знает, как есть на самом деле, я считаю, лучше перестраховаться», — написала она.
При этом девушка посоветовала не следовать общей истерии на фоне новой эпидемии и поделилась с подписчиками памяткой по профилактике коронавируса. Вот ее пункты:
• Необходимо мыть руки с мылом. Можно дополнительно обрабатывать их кожным антисептиком или спиртовыми салфетками.
• По возможности не трогать необработанными руками лицо и глаза.
• Если вы только что вернулись из поездки, постарайтесь 14 дней не посещать места большого скопления людей.
• Если вы не можете этого избежать, при общении с родственниками и коллегами используйте медицинские маски для лица, меняя их не реже чем каждые три часа.
• Периодически измеряйте температуру тела. Если в течении 14 дней вы заметили симптомы заболевания (повышение температуры, кашель, чихание, затрудненное дыхание) — не занимайтесь самолечением. Вызовите врача или скорую помощь.
• Обязательно сообщите врачу о своем маршруте передвижений и о путешествии в страну, где обстановка по коронавирусу неблагополучна.
• Сообщите врачу, кто из друзей или родственников был с вами в поездке, а также здоровы ли они.
«Помните, коронавирус — это острое вирусное заболевание, передающееся контактно-бытовым и воздушно-капельным путями, поэтому меры предосторожности нужно соблюдать обязательно!» — добавила модель в своем микроблоге.
Интересно, что чета Тимати и Решетовой обезопасила масками даже своих домашних любимцев.