Звезды российского шоу-бизнеса показали, как спасаются от коронавируса

Коронавирус — бич 2020 года. От него страдают все. Вот даже звезды посетовали, что во время гастролей их настигла проблема: выступать-то надо, но как защитить себя от страшного недуга? Daily Storm изучил все фотографии знаменитостей в медицинских масках в социальных сетях и узнал звездные рецепты от коронавируса.





К сожалению, стоит отметить, что среди артистов царят панические настроения. Говорят, что их доходы сойдут на нет, а концерты не состоятся из-за пресловутого вируса.





«Думаю, концерты отменят. Две причины: вирус и валюта. Сейчас все, кто делает концерты, будут в абсолютном убытке, учитывая курс доллара, рубля и евро, потому что [выступления] артистов западных покупают за валюту, и маржинально до 30% максимум при хорошем раскладе. Сейчас маржа изменилась конкретно», — посетовал известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.





А вот Витас вирусов не боится — в разгар эпидемии певец оказался в Китае. Исполнитель приехал в Поднебесную и дал там более 20 сольных концертов, которые, по его словам, прошли прекрасно.





«Завершился мой гастрольный тур выступлением на гала-концерте, посвященном китайскому Новому году. Когда мы покидали Китай, не было ограничений на въезд и выезд из страны, поэтому мы смогли покинуть КНР без каких-либо проблем», — рассказал он.





Всем остальным артист советует спасаться от недуга при помощи маски. По его словам, это его главный способ защиты.





«Советую всем ее носить, а также соблюдать другие меры предосторожности. Берегите себя», — пожелал Витас.