«От тюрьмы и дурдома...»: кто из звезд лежал в спецлечебницах

Рэпер Джиган продолжает шокировать публику своим неадекватным поведением. Артист то публично оскорбляет своих поклонников и сбривает себе брови, то просит пятилетнюю дочь сгонять ему за пивом. Как выяснилось позже, певец злоупотребляет алкоголем, из-за чего жене пришлось помещать его в диспансер. И, к сожалению, он не единственный, кого постигла эта участь! Кто еще лежал в психбольнице и чем это закончилось?





Еще недавно всем казалось, что в семье Джигана царят мир и покой. За семь лет в браке с Оксаной Самойловой у молодого человека появились сразу три дочки, а в минувшем феврале еще и долгожданный сын. Однако на днях музыкант сообщил своим фанатам, что тяжело болен. «Я — психбольной. Меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в психушке», — неожиданно заявил артист. Впрочем, стоило ли бросаться такими словами. Его «психушка» оказалась скорее этаким курортом, с видом на море, бассейном и стоимостью 80 000 долларов. Другим нашим соотечественникам в этом плане повезло намного меньше...





Один из самых известных известных пациентов психиатрических клиник — певец Цой, который полтора месяца находился в питерской больнице №2 на набережной реки Пряжки. Именно здесь у лидера группы «Кино» родился текст легендарной песни «Транквилизатор»:





Камни врезаются в окна, как молнии Индры.

Я нахожу это дело довольно забавным.

Ты понимаешь, что мне было нужно развлечься.

Мне надо чем-то лечить душевные травмы.





Забавно, но на самом деле артист не нуждался ни в чьей помощи, а просто пытался уклониться от службы в армии. На момент получения повестки его знали далеко за пределами родного Ленинграда, но покидать коллектив как-то не грело. Кроме того, шла афганская война, и призывники с восточной внешностью страшно боялись, что их отправят именно туда. «Очень в армию не хотелось идти. Как-то не вовремя это было. И настроение не то… В психушке было веселее», — вспоминал потом певец.





Кстати, чтобы оказаться на больничной койке, Виктору пришлось пойти на хитрость: пустить себе кровь. Но чего не сделаешь, чтобы не потерять два года!