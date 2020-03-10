«Шоу Линдеманна — это сырой селедкой по морде и куча телок в ожидании, когда их отведут в кулуары»





Чуть интереснее получилось с традиционным развлечением музыкантов: швырянием в толпу тортов и сырой рыбы (фанаты старались не отставать и бросали еду обратно). А сразу после выступления Тилль вознаградил себя такой же традиционной вечеринкой с дамами. Искать, где развлечься, не пришлось. По слухам, это произошло прямо в гримерке. Якобы Тилль специально оговаривал, чтобы она была с диванами, стульями и столами и вмещала до 50 человек, у гостей забрали мобильные телефоны (не дай Бог, что-нибудь снимут и выложат в Сеть), а попасть на мероприятие можно было через некую девушку, которая путешествует вместе с коллективом и широко известна в фанатских кругах.





Чем там занимался Линдеманн, утверждать не беремся. Наверное, стоял на табуретке и трогательно декламировал свои стихи. Однако люди, которым доводилось с ним общаться, ничуть не сомневаются, что «тем самым».





«То, что он бросается в людей селедкой, — это норма, — на условиях анонимности рассказывает нам один из очевидцев. — Я был на таком выступлении еще год назад. Люди ожидали от него красивого творческого вечера с чтением под музыку и даже привели детишек, а Тилль начал поливать их жижей, поить первые ряды водкой (прямо из горла!) и швыряться рыбой. Разумеется, оскорбленный народ начал роптать — они что, платили такие бабки за то, чтобы им сырой селедкой по морде? — и призывать сдавать билеты. Но прошло время — и залы битком. Линдеманн гастролирует по всей России!»





«Про девочек... Какие тут слухи! Вообще никаких слухов, — с иронией продолжает молодой человек. — Ты просто не представляешь, сколько телок бывает на его афтепати: и стар, и млад. А почему бы и нет? Тилль — свободный разведенный мужчина».