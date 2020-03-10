«Шоу Линдеманна — это сырой селедкой по морде и куча телок в ожидании, когда их отведут в кулуары»

Группа Lindemann продолжает победно шагать по странам СНГ со своим новым альбом F&M. В начале марта коллектив выступил в Петербурге, Минске и Киеве, а вчера, игнорируя возмущение общественности, посетил Екатеринбург. Во время шоу музыканты бросали в толпу фанатов сырую рыбу и торты, а сразу после концерта Тилль провел закрытую вечеринку для девушек. «Как это выглядит? — рассказывает один из очевидцев подобных афтепати, — собирается куча бабищ, выпивают, ждут, а музыкантам уж на сколько из них хватит сил».
Шведско-немецкая группа Lindemann прилетела в аэропорт Кольцово в начале восьмого утра, а уже вечером выступила в международном выставочном центре «Екатеринбург-экспо». Людей было так много, что у них не успевали проверять паспорта, из-за чего концерт начался с опозданием на полтора часа. Не достигшие 18-летия фанаты плакали и матерились, но охрана была непреклонна: маленьким тут не место.
Впрочем, стоило ли так переживать: выступление брутального Тилля Линдеманна и «нежного» Питера Тэгтгрена с девчачьими хвостиками было тщательно откорректировано. При любом намеке на порно или БДСМ на экране тут же появлялась табличка Censored. «Такое ощущение, что у нас украли шоу», — жаловались разочарованные поклонники.
Чуть интереснее получилось с традиционным развлечением музыкантов: швырянием в толпу тортов и сырой рыбы (фанаты старались не отставать и бросали еду обратно). А сразу после выступления Тилль вознаградил себя такой же традиционной вечеринкой с дамами. Искать, где развлечься, не пришлось. По слухам, это произошло прямо в гримерке. Якобы Тилль специально оговаривал, чтобы она была с диванами, стульями и столами и вмещала до 50 человек, у гостей забрали мобильные телефоны (не дай Бог, что-нибудь снимут и выложат в Сеть), а попасть на мероприятие можно было через некую девушку, которая путешествует вместе с коллективом и широко известна в фанатских кругах.
Чем там занимался Линдеманн, утверждать не беремся. Наверное, стоял на табуретке и трогательно декламировал свои стихи. Однако люди, которым доводилось с ним общаться, ничуть не сомневаются, что «тем самым».
«То, что он бросается в людей селедкой, — это норма, — на условиях анонимности рассказывает нам один из очевидцев. — Я был на таком выступлении еще год назад. Люди ожидали от него красивого творческого вечера с чтением под музыку и даже привели детишек, а Тилль начал поливать их жижей, поить первые ряды водкой (прямо из горла!) и швыряться рыбой. Разумеется, оскорбленный народ начал роптать — они что, платили такие бабки за то, чтобы им сырой селедкой по морде? — и призывать сдавать билеты. Но прошло время — и залы битком. Линдеманн гастролирует по всей России!»
«Про девочек... Какие тут слухи! Вообще никаких слухов, — с иронией продолжает молодой человек. — Ты просто не представляешь, сколько телок бывает на его афтепати: и стар, и млад. А почему бы и нет? Тилль — свободный разведенный мужчина».
По словам парня, подобные тусы обычно происходят в лобби отелей. «Приезжаешь туда, а там музыканты и бабищи всех мастей — есть такое понятие, как группис. Или — шлюхи от рок-н-ролла. В общем, все как в кино, но только в жизни, — поясняет он. — И вот эти бабищи тусуются, болтают, выпивают. На самом афтепати вертепа вроде как нет, но после него, думаю, происходит все, что надо. Что именно?! Ну ты чего, как маленькая? То, что всегда происходило на концертах наших рокеров, только в других масштабах».
С виду, продолжает молодой человек, это напоминает веселую вечеринку. С одним «но»: каждая из девушек надеется кому-нибудь понравиться. «Вся эта куча телок сидит и ждет, когда же их наконец отведут в кулуары», — вспоминает он.
— Ой... Всех разом?
— Ну... как музыканты в силах будут.
На вопрос, почему это Тилль — свободный разведенный мужчина, когда во всех новостях кричат, что у него есть Лобода, парень признается, что не знает. «По крайней мере, на афтепати я ее не видел, — говорит он. — Известно лишь то, что он снимает ее в своих клипах. Так что, видимо, какие-то отношения все-таки есть, тем более что Лобода назвала дочку Тильдой. И, видимо, — непростые. Это шоу-бизнес!»
Напомним, что не так давно Тилль Линдеманн шокировал общественность порноклипом, в котором устроил оргию с целой стайкой особ женского пола, а чуть позже выяснилось, что все девушки — петербургские модели. Сами музыканты уверены, что это в порядке вещей и вряд ли может считаться поводом отменять их российские концерты. Просто не все понимают настоящее искусство!