Банки усомнились в возможности слежения за людьми через платежи

Банки считают маловероятным появление следящей системы, которая по платежам с банковской карты отслеживала бы, как далеко от дома ушел покупатель. Для внедрения подобного механизма потребуется немало усилий от самих кредитных организаций и торговых точек, поскольку сейчас данные, которые получают банки, не позволяют точно определить адрес, где был куплен товар. Кроме того, по действующим законам, данные о покупках являются банковской тайной, что также ограничивает возможность использования этой информации для контроля за нарушением карантина.





Как ранее сообщал «Коммерсантъ», мэрия Москвы обсуждает возможное введение системы, которая отслеживала бы покупки горожан вне «своего» района. По данным издания, решения о внедрении такого механизма пока не принято.





Проблема при реализации системы слежения заключается в том, что банковская выписка о покупке не содержит точного адреса, где была произведена транзакция. В бумаге есть город, название торговой точки и код продавца, приводит РБК слова начальника управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрия Бочерова. Он пояснил, что банки технически могут собирать нужную для слежения информацию, но это сложный и трудоемкий процесс.





Представитель Промсвязьбанка в беседе с изданием также заявил, что для построения новой системы потребуются время и усилия. «Предлагаемая мера будет эффективна, только если все звенья цепочки будут выстроены, — начиная с составления единого реестра клиентов всех банков и заканчивая процессом контроля и выставления штрафов», — уточнил он.





Работники кредитных организаций и юристы отмечают, что сведения о транзакциях по картам относятся к банковским тайнам и охраняются законом. Получить эту информацию могут только суды, судебные приставы, органы предварительного следствия, органы, осуществляющие ОРД, и Росфинмониторинг. Для легализации такой слежки необходимо принимать отдельный федеральный закон, подчеркнула юрист Forward Legal Вероника Решетникова.





В Москве всеобщий режим самоизоляции был введен 30 марта. Выйти из дома теперь можно по следующим причинам: для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и по причине иной прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек обязан на нее ходить; ради совершения покупок в ближайшем работающем магазине или расположенной рядом аптеке; для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); при необходимости вынести бытовой мусор.





Власти будут ужесточать контроль за соблюдением карантина в городе, заявил ранее Собянин. В частности, планируется введение режима спецпропусков, необходимых для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Все разъяснения по поводу получения этого специального пропуска и технических систем будут содержаться в регламентирующем акте правительства Москвы, который опубликуют на официальном портале mos.ru.