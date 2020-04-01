В Москве начали тестировать систему контроля за больными коронавирусом

Мэрия Москвы начала тесты приложения, предназначенного для контроля за передвижениями больных коронавирусом. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко. По его словам, полная версия приложения будет доступна со 2 апреля. При этом зараженным, у которых нет смартфонов, власти обещают на время лечения выдать устройство с предустановленным софтом.





«Ведется разработка и внутреннее тестирование мобильного приложения «Социальный мониторинг», которое необходимо для контроля соблюдения режима изоляции гражданами, у которых официально подтверждена новая коронавирусная инфекция и которые проходят лечение на дому. Это позволит обеспечить безопасность окружающих и избежать дальнейшего распространения коронавируса», — приводит ТАСС слова Лысенко.





Как рассказал глава департамента ИТ Москвы, система будет отслеживать перемещения пользователя, для чего смартфон с приложением должен иметь включенными режим геолокации и подключение к интернету. «Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом идентификации с функцией распознавания лица — чтобы пройти эту процедуру, ему необходимо в онлайн-режиме сделать свою фотографию», — отметил Лысенко.





Оставшиеся дома больные с легкой формой вируса сейчас должны подписать соглашение, в котором обязуются использовать телемедицинскую систему для контакта с врачами. По словам Лысенко, в будущем в этом же соглашении зараженные будут обязаны установить и использовать «Социальный мониторинг». Он объяснил, что пациенту придется сфотографироваться и пройти идентификацию по документу, удостоверяющему личность. Эти данные попадут только в руки правоохранителей и третьим лицам передаваться не будут, отметил глава департамента ИТ.





Лысенко подчеркнул, что приложение разработано сугубо для больных коронавирусом и для других граждан не предназначено. По его словам, если у больного нет смартфона, чтобы установить приложение, власти выдадут его на время лечения. Тем, у кого аппарат есть, предлагается закрытая ссылка на скачивание.





Людям, которые не болеют, мэрия готова выдавать QR-коды для перемещения в период самоизоляции. Чтобы получить такой код, человеку нужно зарегистрироваться на портале мэра. «Платформа выдерживает такие нагрузки. Уверен, что мы всем дадим необходимые коды. На практике <...> генерируется соответствующий код, который можно на экране телефона оставить, оправить на почту или распечатать», — объяснил Лысенко. Он уточнил, что QR-коды заработают, когда выйдет соответствующий акт правительства Москвы.





В Москве всеобщий режим самоизоляции был введен 30 марта. Выйти из дома теперь можно по следующим причинам: для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и по причине иной прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек обязан на нее ходить; ради совершения покупок в ближайшем работающем магазине или расположенной рядом аптеке; для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); при необходимости вынести бытовой мусор.





Власти будут ужесточать контроль за соблюдением карантина в городе, заявил ранее Собянин. В частности, планируется введение режима спецпропусков, необходимых для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Все разъяснения по поводу получения этого специального пропуска и технических систем будут содержаться в регламентирующем акте правительства Москвы, который опубликуют на официальном портале mos.ru.