Роспотребнадзор обязал граждан соблюдать дистанцию в один метр

Граждане обязаны соблюдать дистанцию в один метр между собой, за исключением поездок в такси. Обязательно должны тестироваться на коронавирус вернувшиеся в Россию с признаками респираторных заболеваний лица старше 65 лет и врачи. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой.





«Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», — говорится в постановлении.





Высшие должностные лица обязаны обеспечить изоляцию и медобследование в течение 14 дней жителей столицы, вернувшихся в Москву из других стран, — в домашних условиях; жителей других регионов, вернувшихся в столицу, — в обсерваторах. Кроме этого, чиновники должны обеспечить наличие самих обсерваторов, масок и респираторов у медиков.





«Высшим должностным лицам субъектов РФ <...> обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-19 следующих категорий лиц: вернувшихся на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний; контактировавших с больными с COVID-19; с диагнозами «внебольничная пневмония»; старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания», — говорится в постановлении.





Ранее стало известно, что мэрия Москвы начала тесты приложения, предназначенного для контроля за передвижениями больных коронавирусом, о чем сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. По его словам, полная версия приложения будет доступна со 2 апреля. При этом зараженным, у которых нет смартфонов, власти обещают на время лечения выдать устройство с предустановленным софтом.





При этом приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом идентификации с функцией распознавания лица — чтобы пройти эту процедуру, ему необходимо в онлайн-режиме сделать свою фотографию.





Для тех москвичей, которые не заразились, мэрия готова выдавать QR-коды для перемещения в период самоизоляции. Чтобы получить такой код, человеку нужно зарегистрироваться на портале мэра.





По состоянию на 31 марта в России зарегистрировано 2337 заболеваний коронавирусом, 121 человек выздоровел, 17 пациентов умерло. За предыдущие сутки заболели 500 человек.