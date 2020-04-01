Заключенных и детей-сирот с признаками ОРВИ проверят на коронавирус

Граждан с признаками респираторных заболеваний, находящихся в исправительных учреждениях, а также домах-интернатах, проверят на новый коронавирус. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора — главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Документ также ввел обязательное тестирование на COVID-19 раз в неделю для медработников, у которых есть риски заразиться.





«Обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-2019 следующих категорий: находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций — при появлении симптомов респираторного заболевания», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.





Кроме того, Попова постановила обязательно проверять на коронавирус: прибывших в Россию из других стран с признаками респираторных заболеваний; людей, контактировавших с больными COVID-2019; граждан с диагнозом «внебольничная пневмония»; людей старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания. Также раз в неделю будут брать анализы на наличие заболевания у медсотрудников, у которых есть риск заразиться на рабочем месте, а при проявлении «симптомов, не исключающих COVID-2019, — немедленно».





31 марта в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сообщили о временном запрете на доступ в столичные СИЗО адвокатов и следователей из-за коронавируса. Заслуженный юрист РФ Генрих Падва в беседе с Daily Storm назвал такую меру разумной. Он отметил, что в условиях риска распространения COVID-19 общение защитников с обвиняемыми и подозреваемыми в учреждениях можно перенести на более поздний срок.





По состоянию на 31 марта в России зарегистрировано 2 337 заболеваний коронавирусом, 121 человек выздоровел, 17 пациентов умерли. За предыдущие сутки заболели 500 человек.