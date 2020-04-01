В России за сутки заболели коронавирусом 440 человек

За последние сутки в России заразились коронавирусом 440 человек — таким образом, общее число заболевших достигло 2777 человек. Впервые инфекцию обнаружили в Курской области и Северной Осетии. За день в стране умерли семь человек, выздоровели — 69. Более 1800 из всех случаев заражения зафиксировали в Москве.





«За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов. Впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии. За сутки по России полностью выздоровели 69 человек», — сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Также отмечается, что почти половина заболевших моложе 45 лет.





По данным штаба, всего среди пациентов с диагнозом «коронавирус» зафиксировано 24 смерти, выздоровели 190 человек. При этом общее число диагнозов достигло 2777 человек, случаи обнаружены в 75 регионах России. В Москве было найдено 1880 больных коронавирусом.





1 апреля Роспотребнадзор потребовал проверить на коронавирус граждан с признаками респираторных заболеваний, находящихся в исправительных учреждениях, а также и домах-интернатах. Кроме того, глава организации Анна Попова постановила обязательно проверять на инфекцию прибывших в Россию из других стран с признаками респираторных заболеваний; людей, контактировавших с больными COVID-2019; граждан с диагнозом «внебольничная пневмония»; людей старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания.





Ранее стало известно, что мэрия Москвы начала тесты приложения, предназначенного для контроля за передвижениями больных коронавирусом, о чем сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. По его словам, полная версия приложения будет доступна с 2 апреля. При этом зараженным, у которых нет смартфонов, власти обещают на время лечения выдать устройство с предустановленным софтом.