Карантин в Москве. Главные новости на 1 апреля

Режим самоизоляции, объявленный мэром Москвы Сергеем Собяниным, действует в столице третий день. Пока власти не приняли решение, когда меры по ограничению передвижения граждан будут сняты. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве по состоянию на 1 апреля составляет 1880 человек. Всего за сутки 267 новых случаев инфицирования.





1 апреля Собянин ввел второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Ранее Путин отметил, что правительство поддержит предпринимателей.





Из указа Собянина следует:





— гостиницы и резиденты Московского инновационного кластера получат доступ к субсидиям на возмещение части затрат при приобретении нового оборудования;





— поддержку франчайзинга расширят за счет включения в программу предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по договорам субконцессии. В перечень субсидируемых затрат, помимо приобретения оборудования, включено покрытие расходов на коммунальные платежи и выплату вознаграждения правообладателю в форме фиксированных разовых платежей (паушальных взносов) и периодических платежей (роялти); новых платежей (паушальных взносов) и периодических платежей (роялти);





— вводится субсидирование до 50 процентов расходов (не более 700 тысяч рублей до конца года) предприятий МСП [малые и средние предприятия] на продвижение товаров и услуг на торговых интернет-площадках и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды;





— кредиты на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели должны предоставляться предпринимателям под ставку не более восьми процентов годовых (примерно в два раза ниже текущей рыночной ставки) в размере от 500 тысяч до 15 миллионов рублей;





— экспортеры могут возместить затраты при экспорте не только товаров, но и услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Кроме того, вводится новый механизм поддержки — грант в размере 10 процентов от выполненного экспортного контракта, но не более 10 миллионов рублей или 50 процентов от объема налогов, уплаченных в городской бюджет.





Собянин также перенес начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 года. Начинать монтаж летних веранд разрешается не ранее 1 июня. Ресторанам и кафе в случае возобновлени работы мэрией предписано не увеличивать количество посадочных мест в ближайшие месяцы.





Указом президента России Владимира Путина дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян «пересидели» наиболее острую фазу распространения COVID-19 дома. 29 марта Собянин постановил, что с 30 марта в столице действует режим самоизоляции для всех горожан. В столице выходить на улицы можно только по неотложным поводам: за экстренной медицинской помощью, за продуктами, в аптеку, на прогулку с домашними животными и вынести мусор. На сайте мэра опубликованы ответы на основные вопросы о режиме самоизоляции.





С 30 марта поездки из области в Москву на личном транспорте сократились на 60%. Поездки в метро сократились на 82%, в наземном транспорте — на 72%, в пригородных электричках — на 64%, на такси и каршеринге — на 64% и 61% соответственно.