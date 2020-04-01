СМИ: Лукашенко попросил Россию помочь с медоборудованием для борьбы с COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил у России помощи в борьбе с распространением коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах РФ. По их информации, Минск надеется получить от Москвы медицинское оборудование — защитные маски, тест-системы, аппараты искусственной вентиляции легких.





Собеседник «Коммерсанта» отметил, что подобные запросы о помощи по дипломатическим каналам направили России почти все страны постсоветского пространства, за исключением Украины и Туркмении: «Информация аккумулируется и передается в штаб, где принимается решение, кому и что выделять». Для выделения такой помощи сейчас нужно специальное разрешение кабмина, 2 марта своим постановлением запретившего вывоз из РФ медицинской продукции, добавил источник.





Он также выразил надежду, что власти Белоруссии, где до сих пор не закрыты границы и не отменены массовые мероприятия, будут более ответственно подходить к вопросу борьбы с COVID-19: «Мы от них защищаемся. Но задачу эту надо решать совместно, поскольку если в одной стране эпидемия пойдет на спад, а в другой — возникнет ее очаг, то угроза сохранится».





В Белоруссии сейчас, по данным Минздрава страны, заразились коронавирусом 152 человека, выздоровели 47 граждан. В числе заболевших более 10 врачей, контактировавших с пациентами. Был зафиксирован первый летальный исход: в Витебске скончался заслуженный артист Белоруссии Виктор Дашкевич. У 75-летнего мужчины было много хронических заболеваний и положительный тест на коронавирус. Родственников умершего актера проверили на наличие COVID-19 и результаты оказались отрицательными.





При этом белорусский лидер подчеркнул, что власти контролируют ситуацию в стране: «Мы лечим там, где надо их лечить. Но нельзя людей ограничивать там, где их нельзя ограничивать». При этом Лукашенко отметил, что не является сторонником массовой изоляции: «Запирать в этих тухлых квартирах — это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение».





Лукашенко ранее заявил, что считает закрытие Россией границы с Белоруссией из-за риска распространения коронавируса «глупостью несусветной»: «Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ. Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой».





Политик также посоветовал гражданам, чтобы «убить вирус», использовать народные методы. В частности, мыть руки водкой и минимум три раза в неделю посещать баню или сауну, поскольку, по мнению Лукашенко, COVID-19 «не любит высоких температур и при +60 погибает». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал рекомендации президента Белоруссии лечить грипп водкой или баней устаревшими «тысячу лет назад». В ответ Лукашенко пошутил про национальность российского политика, за что был раскритикован сыном Жириновского — вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым. Жириновский также предложил Лукашенко встретиться на российской-белорусской границе и выпить за здоровье русских и белорусов. Накрывать стол, по мнению политика, будет губернатор Смоленской области, член высшего совета ЛДПР Алексей Островский.





В Минобороны РФ ранее сообщили, что Россия отправила самолет с медицинским оборудованием в США. Американские власти ожидают прибытия судна 1 апреля. По словам представителя Белого дома, Штаты «незамедлительно введут в эксплуатацию все необходимые предметы, одобренные Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов». Ответная помощь со стороны США вполне возможна, отметил чиновник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп с признательностью принял предложенную помощь России.





За последние сутки в России заразились коронавирусом 440 человек — таким образом, общее число заболевших достигло 2777 человек. Впервые инфекцию обнаружили в Курской области и Северной Осетии. За день в стране умерли семь человек, выздоровели — 69. Более 1800 из всех случаев заражения зафиксировали в Москве.