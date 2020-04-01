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Глава Крыма ожидает продления выходных еще на одну неделю
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Глава Крыма ожидает продления выходных еще на одну неделю

Аксенов не принимал решений без распоряжения из Москвы

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ожидает продления карантина и нерабочей недели до 12 апреля. Пока что никаких решений по этому поводу нет, поскольку ожидается решение из Москвы, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.


«Мы ожидаем решения федеральной власти по поводу следующей недели. Я так ощущаю, что скорее всего режим будет продлен еще на неделю [до 12 апреля]. Пока все к этому идет, поэтому думаю, надо готовиться к карантинным мероприятиям и на всю следующую неделю тоже», — заявил Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.


На вопрос Daily Storm, дал ли уже Аксенов распоряжения в связи с продлением выходной недели, в пресс-службе правительства Крыма ответили, что пока никаких распоряжений не было, поскольку ожидается приказ из Москвы.


Ранее президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы побудить граждан оставаться дома, уменьшить социальные контакты и снизить для всех россиян риск заражения коронавирусом нового типа. Несмотря на угрозу, некоторые россияне, в том числе и в Москве, в первые дни выходных начали собираться в парках на шашлыки.


﻿В Москве всеобщий режим самоизоляции был введен 30 марта. Выйти из дома теперь можно по следующим причинам: для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и по причине иной прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек обязан на нее ходить; ради совершения покупок в ближайшем работающем магазине или расположенной рядом аптеке; для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); при необходимости вынести бытовой мусор.


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