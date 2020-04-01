Депутат Госдумы предложил отменить НДФЛ для врачей

Врачи в период распространения коронавируса находятся на важнейшем и опасном посту, поэтому до окончания пандемии их можно освободить от подоходного налога — такое предложение выдвинул депутат Госдумы Виктор Зубарев, сообщает телеканал «360». Парламентарий также заявил, что уже задуманные меры помощи нужно распространить на вовлеченных в борьбу с вирусом ординаторов, аспирантов и студентов-врачей, а также создать для медработников группы психологической поддержки.





«Просим рассмотреть отмену фискальной нагрузки в виде подоходного налога (НДФЛ) на период пандемии для всего медицинского персонала Российской Федерации», — говорится в обращении Зубарева к главе правительства Михаилу Мишустину.





По мнению парламентария, на время борьбы с коронавирусом можно организовать онлайн- и офлайн-группы психологической поддержки для врачей. После окончания пандемии можно перевести эту систему на постоянную работу, отметил Зубарев.





Депутат также напомнил, что для поддержки медиков уже придуман ряд мер, однако, по его мнению, власти должны сделать упор на адресной социальной, финансовой и психологической помощи. Также он призвал поддержать подобным образом привлеченных к опасной работе ординаторов, аспирантов и студентов-медиков.





«Полагаем, что подобные меры поддержки всего медицинского сообщества, включая продукты социально-психологической гигиены для отрасли, смогут способствовать личной эффективности каждого сотрудника в это сложное время и общему повышению качества услуг, оказываемых в сфере здравоохранения России в целом», — заключил Зубарев.





Ранее Госдума приняла пакет мер, которые должны поддержать граждан России в период борьбы с коронавирусом. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что среди принятых законопроектов — обеспечение россиян дополнительными выплатами, в том числе семей с детьми — пособиями, повышение оплаты больничных до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).





За последние сутки в России заразились коронавирусом 440 человек — таким образом, общее число зараженных COVID-19 достигло 2777 человек. Инфекцию обнаружили в Курской области и Северной Осетии. За день в стране умерли семь человек, выздоровели — 69. Более 1800 из всех случаев заражения зафиксированы в Москве.