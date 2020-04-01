Россиян обяжут заполнять на карантине журнал о самочувствии

Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что находящиеся на карантине граждане должны будут вести журнал о самочувствии на портале «Госуслуги». По словам Мишустина, Минкомсвязь сейчас активно внедряет систему сбора данных о людях, возвращающихся в РФ из-за рубежа и обязанных соблюдать карантин.





«Граждане, находящиеся на карантине, будут обязаны по запросу от [портала] госуслуг самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома», — сказал премьер-министр на заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.





Мишустин, пришедший на мероприятие в маске, отметил, что возвращающиеся из-за границы люди должны предоставить властям сведения о себе, в том числе сообщить адрес проживания на время предусмотренного карантина. По словам главы кабмина, об этом требовании прибывающих в страну будут информировать при регистрации на рейс или через СМС по факту приезда.





«Дальше с помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине, и в случае несоблюдения условий самоизоляции операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе и в МВД», — добавил Мишустин.





Он сообщил, что в сутки проводится порядка 36 тысяч анализов на COVID-19, и по этому показателю Россия входит в тройку мировых лидеров. Сейчас по всей стране работают 95 лабораторий Роспотребнадзора. Проверяется более 20 тысяч проб в сутки. С 19 марта к тестированию подключили лаборатории еще 193 медицинских организаций, уточнил Мишустин: «Если в первые дни они обрабатывали чуть более 500 проб, то сейчас это более 12 тысяч в сутки. Также привлекаются и коммерческие лаборатории. Их мощности сегодня позволяют проверить около двух тысяч образцов в сутки».





Кроме того, председатель правительства напомнил о поручении Минюсту, связанному с частичной приостановкой работы ЗАГСов. Он отметил, что «жизнь из-за ситуации с коронавирусом не останавливается»: «Необходимо обеспечить условия, чтобы их услуги можно было бы получить дистанционно. Люди женятся и детей рожают. У них должна быть возможность регистрировать эти события».





27 марта заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала журналистам, что лечившегося от COVID-19 на дому жителя столицы доставили в стационар после нарушения условий пребывания на карантине. Это случилось, потому что, несмотря на подписание обязательства о самоизоляции, мужчина решил выйти на улицу. «Прогулка его закончилась неудачно — скорая в сопровождении полиции доставила его в хорошую, но не лучшую больницу Москвы», —заявила Ракова.





По данным оперативного штаба Москвы, за нарушение режима карантина в больницы города доставлены уже четверо больных COVID-19. Отмечается, что «обязательным условием лечения на дому будет круглосуточное предоставление геолокации пациента».





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