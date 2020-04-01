Трансплантолог Каабак заявил об увольнении своей команды из детского медцентра

Детский врач-трансплантолог Михаил Каабак сообщил, что один медик из его команды получил уведомление об увольнении с 3 апреля, а трансплантолог Надежда Бабенко - сообщение о множественных нарушениях трудового законодательства, что «обычно предшествует увольнению». В расположенном в Москве Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей, где работает Каабак и его команда, опровергли сообщения об увольнении сотрудников.





«Один сотрудник получил уведомление об увольнении с 3 апреля, другому сотруднику отказано в оформлении на полную ставку с внешнего совместительства, третьему сотруднику предъявлены уведомления о множественных формальных нарушениях трудового законодательства, что обычно предшествует увольнению», — рассказал Каабак ТАСС. Сама Надежда Бабенко сообщила изданию «Правмир», что сотрудники отдела кадров предложили ей уволиться по собственному желанию, а после ее отказа предупредили, что составят акт об увольнении.





По его словам, центр перепрофилируют для оказания помощи больным, которые заразились коронавирусом нового типа. За отделением Каабака числится шесть коек. По словам врача, семерых маленьких пациентов уже выписали до окончания реабилитационной программы, четверых, скорее всего, отправят домой. Стационарное лечение на протяжении нескольких недель необходимо еще четверым детям, подчекнул он.





«Дети в силу течения заболевания или те, которые получают лекарства после трансплантации, — это наш профиль. Такие дети как раз и находятся в группе риска коронавирусной инфекции. Мы хотим работать с ними после перепрофилирования и не понимаем действий администрации», — цитирует трансплантолога РБК.





В беседе с «Новой газетой» Михаил Каабак сообщил, что просил директора детского центра уволить и его, но тот отказался, «видимо, потому что у меня [Каабака] статус «священной коровы» после осенних событий».





В Instagram столичного НМИЦ здоровья детей заявили , что информация об увольнении двух врачей не соответствует действительности. «Врачи Надежда Николаевна (Бабенко) Раппопорт и Арина Геннадьевна Трофимова продолжают работать в нашем Центре», — говорится в сообщении.





29 января СКР возобновил расследование уголовного дела о халатности из-за смерти пациента в отношении Каабака. Дело было возбуждено в 2015 году: медика обвинили в халатности из-за смерти 16-летнего подростка в Москве, которому по заявлению родителей была удалена пересаженная почка.





Михаила Каабака и Надежду Бабенко уже увольняли из НМИЦ здоровья детей прошлой осенью. По словам самого врача, причиной стали претензии к использованию препарата алемтузумаба, ослабляющего иммунную систему, который он применяет для профилактики отторжения пересаженных органов. 26 ноября 2019 года возглавлявшая на тот момент Минздрав России Вероника Скворцова встретилась с Каабаком. 28 ноября врач был принят в штат НМИЦ здоровья детей, где его назначили руководителем отдела трансплантации органов детям.