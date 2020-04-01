Путин похвалил депутатов Госдумы за работу по борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин похвалил депутатов Госдумы за их работу в период распространения коронавируса, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Глава государства отметил, что депутаты приняли множество законов, которые призваны оказать поддержку гражданам и предпринимателям в РФ. В частности, 1 апреля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет покупать безрецептурные лекарства через интернет с доставкой на дом.





«Вчера разговаривал с президентом. Он высказал слова благодарности за то, что дума профессионально, эффективно рассмотрела, оперативно все вопросы, касающиеся и передачи части полномочий правительству дополнительно, и вопросы, связанные с оказанием помощи нашим гражданам, мер поддержки малого бизнеса», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.





1 апреля Госдума приняла законопроект, который вносит поправки в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «Об обращении лекарственных средств». Инициатива позволяет покупать через интернет лекарства, отпускаемые без рецепта, а также некоторые рецептурные в случаях ЧС или эпидемий. Купленные так препараты должны доставлять на дом. Мера призвана помочь россиянам избежать лишних контактов, а также облегчить доступ к медикаментам для пожилых людей.





Володин отметил, что инициатива направлена на поддержку граждан, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции. «Принятие данных решений особенно необходимо в условиях режима самоизоляции. Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам получить необходимые лекарства, не покидая дом», — добавил он.





Ранее Госдума приняла пакет мер, которые должны поддержать граждан России в период борьбы с коронавирусом. Володин подчеркнул, что среди принятых законопроектов — обеспечение россиян дополнительными выплатами, в том числе семей с детьми — пособиями, повышение оплаты больничных до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).





Также председатель Госдумы особо отметил пакет законов с поправками в КоАП и УК РФ об ужесточении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований и распространение ложной информации о пандемии. Он подчеркнул, что эти законы должны предупреждать и демотивировать возможных нарушителей, и призвал всех россиян ответственно соблюдать временные ограничения ради здоровья своих близких и своего.