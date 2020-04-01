Путин отказался от рукопожатий и перешел на удаленку

Президент России Владимир Путин на время пандемии коронавируса перестал здороваться за руку, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он рассказал, что глава государства 1 апреля в дистанционном формате проведет совещание с членами кабмина. По словам Пескова, Путин со всеми своими собеседниками сейчас соблюдает социальную дистанцию.





«Президент будет в Ново-Огарево и посредством телеконференции будет связываться практически со стандартным набором, с большим набором руководителей правительства, кабинета министров, которые также будут находиться на своих рабочих местах, — сказал Песков. — Это такая новация, полностью задействуем технологические возможности для обеспечения дистанционного формата работы».





В графике Путина на 1 апреля есть еще одно мероприятие, которое может пройти в формате телеконференции, заметил Песков: «Во второй половине дня мы не исключаем международного телефонного разговора». Глава пресс-службы президента сообщил, что на совещании Путина с правительством будет обсуждаться развитие Агропромышленного комплекса страны. Он не исключил, что в ходе общения президента с кабмином будет затронута тема введения квоты на экспорт зерна из России. При этом Песков отметил, что «это вопрос правительства — вопрос регулирования рынка зерна».





На вопрос, собираются ли самоизолироваться высокопоставленные руководители, контактировавшие с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, который заразился коронавирусом, Песков ответил, что членов правительства тестируют на COVID-19: «Дело в том, что все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, они ежедневно тестируются на коронавирус, включая вашего покорного слугу. Естественно, мы принимаем меры предосторожности, исключаем какие-то совещания, все максимально стараемся делать дистанционно».





Кроме того, Песков выразил мнение, что работа главврача больницы в Коммунарке достойна аплодисментов: «Вместе давайте все-таки доктору пожелаем скорейшего выздоровления. Ему наши общие аплодисменты, и надеемся, что в самое ближайшее время он уже вернется в строй».





Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко 31 марта подтвердил, что его анализ на коронавирус оказался положительным. По словам Проценко, у него неплохое самочувствие, но на иммунитет повлиял последний месяц работы. Врач решил изолироваться в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Ранее Песков после появления информации о заражении Проценко сообщил, что Путин «регулярно тестируется на коронавирус, все нормально».





Российский президент 24 марта посетил больницу в Коммунарке и лично общался с главврачом. Вместе с Путиным находились его пресс-секретарь Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.





Путин 30 марта потребовал провести инвентаризацию имеющихся в медицинских учреждениях страны аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также поручил привлечь практикантов и студентов медвузов к борьбе с коронавирусом: «Должна быть полная картина не просто по числу имеющихся аппаратов, а именно по их реальной готовности к работе, включая наличие запасных частей и расходных материалов».





Президент подчеркнул, что все выплаты медикам в связи с их особым режимом работы должны быть «строго в срок», поскольку «необходимые ресурсы для этого выделены». Путин также высоко оценил деятельность отечественных специалистов, ведущих борьбу с коронавирусом. По мнению главы государства, российские врачи «проявляют в подавляющем большинстве случаев удивительную самоотдачу, профессионализм и дисциплину».