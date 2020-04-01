Госдума приняла закон о кредитных каникулах

Госдума 1 апреля приняла в третьем чтении закон о кредитных каникулах для физлиц и малого и среднего бизнеса. Теперь отсрочку могут получить те граждане и компании, доходы которых упали за месяц на 30% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Обратиться за отсрочкой выплат можно до 30 сентября текущего года. Максимальный срок кредитных каникул — шесть месяцев.





Физлица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в кредитную организацию с просьбой предоставить кредитные каникулы сроком до шести месяцев. При этом по требованию кредитора заемщик обязан в течение 90 дней предоставить документ, подтверждающий падение доходов на 30% и более по сравнению с тем же месяцем прошлого года.





Кредитные каникулы могут предполагать полное освобождение от выплаты по займу либо выплату только его части. Во время кредитных каникул запрещено начисление неустойки, штрафа или пени за просрочку, предъявление требования о досрочной выплате и обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обеспечивающий обязательства по соответствующему кредитному договору.





Закон дает возможность получить отсрочку по кредитам для малого и среднего бизнеса, но только в тех отраслях, которые пострадали от карантина и распространения коронавируса. Список отраслей должно подготовить правительство.





25 марта Путин во время обращения к россиянам выступил за то, чтобы дать компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Он также предложил снизить размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15%. Это нужно, чтобы простимулировать работодателей повышать зарплаты сотрудникам. Речь идет об отчислениях с заработной платы, превышающей уровень МРОТ. Причем мера по снижению взносов нужна на долгосрочной основе, подчеркнул Путин.