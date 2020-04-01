Володин призвал депутатов провести отпуска в самоизоляции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов стать примером для россиян и провести свои отпуска, начинающиеся 16 апреля, дома в самоизоляции. Он отметил, что современные технологии позволят им продолжать работу удаленно без потери эффективности. Спикер нижней палаты парламента также напомнил, что на следующей неделе (6-10 марта) в правительстве запланированы совещания по вопросам текущей повестки, в которых примут участие руководства всех представленных в Госдуме партий.





«Коллеги, у нас плановые короткие отпуска должны были быть с 16 апреля. Отпуска необходимо провести в режиме самоизоляции. Сейчас технологии позволяют работать дома, депутаты могут работать над законами, могут через интернет оказывать помощь и поддержку избирателям», — сказал Володин на заседании Госдумы.





Говоря о предстоящей перед отпусками работе, председатель Госдумы отметил, что на следующей неделе запланировано совещание в правительстве, которое предложили созвать профильные комитеты по вопросам текущей повестки: «[6 марта] будут принимать участие руководители комитетов и руководство КПРФ, во вторник (7 марта) — СР, среда, четверг (8 и 9 марта), скорее всего, ЛДПР и ЕР».





«По итогам есть предложение — давайте предоставим возможность Совету Думы, проанализировав все эти встречи, принять решение о целесообразности проведения пленарных заседаний 14-15 апреля», — заключил Володин.





Ранее председатель Госдумы сообщил, что президент РФ Владимир Путин похвалил депутатов нижней палаты парламента за их работу в период распространения коронавируса. Глава государства отметил, что депутаты приняли множество законов, которые призваны оказать поддержку гражданам и предпринимателям в РФ.