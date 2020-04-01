На Крымском мосту выставят блокпост из-за ситуации с COVID-19

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ночь на 2 апреля в регионе будет введен карантин. На Крымском мосту, соединяющем полуостров с Краснодарским краем, выставят блокпост для проверки здоровья прибывающих людей.





«С 00:00 [2 апреля] будет введение карантинных мероприятий, мы сейчас выверяем правовую ситуацию. С 00:00 на Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100%-й досмотр всего автомобильного транспорта», — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19.





Он отметил, что его распоряжение о карантине будет «зеркалить самые жесткие меры», принятые в других субъектах Российской Федерации. Аксенов пообещал, что в ближайшее время опубликуют документ о правилах поведения при карантине и о том, кто именно «спокойно и без всяких проблем» сможет въехать в Крым. Заехать на полуостров, по словам Аксенова, без препятствий смогут жители республики, а также владельцы недвижимости в регионе.





Кроме того, Аксенов поручил организовать проверку температуры на Крымском мосту, не создавая пробок: «Организовать 100%-е досмотровые мероприятия с выяснением, кто, куда, по какой ситуации едет. Главный вопрос — сделать это так, чтобы людям не было дискомфортно, чтобы не стояли часовые очереди. Подумайте, сколько сил и средств для этого надо». Планируется, что всех автомобилистов на Крымском мосту будут проверять тепловизорами, и если у человека будет повышенная температура — его сразу госпитализируют.





Сейчас в Крыму под наблюдением врачей находится 2832 человека, из них на самоизоляции — 2 758 человек, в стационарах — 64, в обсерваторах —10. В регионе 16 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Состояние заболевших медики оценивают как средней степени тяжести и удовлетворительное.





Аксенов ранее заявил, что ожидает продления карантина и нерабочей недели в регионе до 12 апреля. Все зависит от решения Москвы, отметил глава Крыма: «Мы ожидаем решения федеральной власти по поводу следующей недели. Я так ощущаю, что, скорее всего, режим будет продлен еще на неделю [до 12 апреля]».





Ранее президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей — для уменьшения социальных контактов и снижения риска заражения россиянами коронавирусом нового типа, для этого необходимо оставаться дома.





Общее число заболевших коронавирусом в России достигло 2777 человек. Впервые инфекцию обнаружили в Курской области и Северной Осетии. За день в стране умерли семь человек, выздоровели — 69. Более 1800 из всех случаев заражения зафиксировали в Москве.