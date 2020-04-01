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«Ведомости»: В России запустили систему слежки за носителями коронавируса
Новости

«Ведомости»: В России запустили систему слежки за носителями коронавируса

Она будет анализировать данные о местоположении мобильных телефонов зараженных и находившихся рядом с ними

Минкомсвязи подготовило систему слежения за людьми, зараженными новым коронавирусом, а также за контактировавшими с больными. Она будет анализировать данные о местоположении мобильных телефонов зараженных и находившихся рядом с ними, информацию предоставят сотовые операторы. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на письмо главы ведомства Максута Шадаева руководителям регионов. 


Уполномоченные региональные чиновники будут вводить в систему номера мобильных телефонов заболевших коронавирусом, без указания их имен и адреса, но с датой госпитализации. Контактировавшим с носителями вируса разошлют сообщения о необходимости самоизолироваться.


Доступ в систему слежки по указанному в документе вэб-адресу уже работает, пишет издание.


Заметка дополняется


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