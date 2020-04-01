Песков призвал не давать Ходорковскому выступать перед российскими СМИ

Российским СМИ не стоит брать интервью у основателя ЮКОСа Михаила Ходорковского, поскольку тот является «беглецом», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он признал, что не слушал и не читал интервью, однако не поддерживает сам факт появления предпринимателя в эфире «Эха Москвы». Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в свою очередь сообщил, что российское законодательство не запрещает брать интервью у людей, находящихся в розыске.





«Я все-таки против того, чтобы эфир давать беглецам. Он же преследуется по закону. Поэтому, мне кажется, это некорректно. Я не считаю, что нужно беглецам давать слово. Наверное, Соловьев прав, что обрушился с критикой на «Эхо Москвы» за то, что они дали слово Ходорковскому. Я бы присоединился к этой критике», — заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»).





Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в свою очередь написал в своем Telegram-канале, что относится к мнению Пескова с уважением, но не согласен с ним. «Российское законодательство позволяет брать интервью не только у «беглецов», не только у подозреваемых, но даже у осужденных», — подчеркнул он.





Журналист отметил, что Ходорковский является экспертом по нефтяным рынкам, и был приглашен в этом качестве. «Мы всегда открыты критике и просим Дмитрия Пескова посодействовать нам в получении интервью господина Сечина», — добавил Венедиктов.





31 марта Ходорковский дал интервью в эфире «Эха Москвы», прокомментировав развал сделки ОПЕК+ и резкое падение цен на нефть. В ходе беседы предприниматель критически высказался в адрес главы «Роснефти» Игоря Сечина и его работе с ОПЕК.





Ходорковский в 1997-2004 годах был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС». Его арестовали 25 октября 2003 года по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 году он был признан российским судом виновным. За решеткой в общей сложности он провел более 10 лет.





В конце декабря 2013 года президент России Владимир Путин объявил, что Ходорковский будет помилован. Сразу после освобождения предприниматель покинул РФ. В 2015 году суд в Москве заочно арестовал бизнесмена по обвинению в причастности к убийствам и покушениям на убийство нескольких человек. Тогда же Ходорковского объявили в международный розыск. Сам основатель ЮКОСа заявил тогда, что считает обвинения лишенными оснований.