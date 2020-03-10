Прайс «телефонного террориста»: кто теряет больше денег при ложном минировании — ТЦ, вокзалы, детсады или авиакомпании

Звонком в крупный торговый центр с сообщением об угрозе взрыва «телефонные террористы» грабят его владельцев и арендаторов площадей на 10-20 миллионов рублей. «Минирование» самолетов менее выгодно злоумышленникам, потери при нем — от 200 тысяч до нескольких миллионов. Эвакуация учебных заведений обходится в несколько тысяч, а вокзалы зачастую продолжают работать даже после сообщений о заложенной бомбе.





Авиарейсы





За первую неделю марта авиационным службам пришлось посадить шесть самолетов из-за ложных сообщений о минированиях. Подобные случаи негативно сказываются на пилотах, которые в стрессовой ситуации вынуждены экстренно сажать самолеты, на пассажирах, опаздывающих на стыковочные рейсы, и на самих авиакомпаниях, терпящих убытки из-за ЧП.





За одну экстренную посадку авиаперевозчик теряет от 200 до 500 тысяч рублей, в некоторых случаях суммы убытков доходят до нескольких миллионов рублей. Такие деньги обычно взыскивают компании с авиадебоширов.





В январе 2019 года российские журналисты следили за событиями вокруг самолета «Аэрофлота», летевшего рейсом Сургут — Москва. Во время перелета 41-летний Павел Ш. (так злоумышленника называли в СМИ) встал со своего места и пошел в хвостовую часть самолета к бортпроводникам. Через них он передал пилотам требование изменить курс и направить судно в Афганистан. Чтобы придать своим словам больше убедительности, Павел упомянул, что был причастен к терактам 11 сентября в США. После этого мужчина спокойно вернулся на свое место.





Бортпроводники не стали испытывать судьбу. Сразу после разговора с «угонщиком» они доложили о ЧП пилотам. Экипаж принял решение экстренно сажать самолет Ханты-Мансийске, где Павла уже ждала группа спецназовцев. Дебошира скрутили и вывели из самолета.





Уже на суде авиакомпания попыталась взыскать с авиадебошира 2,1 миллиона рублей и еще около 4,8 тысячи долларов. Но Павла освободили от ответственности — он оказался невменяемым.