В России затраты на уборку снега не зависят от количества снега. Исследование Daily Storm

Зима сезона 2019-2020 стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Но несмотря на это крупнейшие города России не жалеют денег на уборку улиц. Суммы контрактов исчисляются сотнями миллионов рублей. Daily Storm выяснил, как за последние пять лет менялся объем закупок Санкт-Петербурга, Москвы и Казани в зависимости от количества снега на улицах. Спойлер: больше всего осадков выпадало в Казани, но администрация города тратит меньше денег на уборку улиц, чем власти Санкт-Петербурга и Москвы.
Санкт-Петербург
Москва по размеру больше, чем Санкт-Петербург, почти в два раза, но несмотря на это город на Неве на уборку улиц и дорог от снега тратит больше, чем столица. За последние пять лет власти Петербурга потратили на борьбу со снегом, льдом и сосульками около 13 миллиардов рублей.
Понятие зимнего периода у коммунальщиков отличается от календарной зимы. Зачастую снег в России начинает выпадать еще осенью, а прекращаются снегопады только весной (и даже на редкость теплый 2020 год не стал исключением). В «зимних» контрактах городских служб, которые изучил Daily Storm, указано, что уборка улиц начинается в октябре, а заканчивается в апреле.
«Каждому главе района выдать по лопате, чтобы на ней было написано «лопата Беглова». Если где-то будет не убрано, будем вместе с вами убирать. Я приеду в район — проверю в багажнике, есть лопата или нет. Там, где беспорядок, возьмем лопаты и будем вместе с вами убирать территорию», — напутствовал подчиненных врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время зимнего сезона 2018-2019 года.
Поручение Беглова выполнили уже на следующий день. Петербургские чиновники получили по лопате с именем губернатора. Сам врио отправился расчищать улицы города вместе с главой Петроградского района Иваном Громовым. А фраза «лопата Беглова» моментально стала ироничным мемом, которым делились в социальных сетях петербуржцы.
Для них тема уборки улиц зимой 2018-2019 года была самой наболевшей. Тогда в Петербурге выпало снега больше, чем за последние несколько лет. Средняя высота снежного покрова с октября по апрель составила 20 см. В январе, когда Беглов вооружал чиновников лопатами, в городе выпало 90 см снега. Коммунальщики просто не справлялись с таким объемом работ.
Из-за стихии горожане регулярно попадали в аварии, ломали ноги и руки. Счет пострадавших шел на сотни человек, были даже погибшие. 5 февраля 2019 года с крыши Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета сорвалась огромная глыба льда, которая упала на стоящих внизу людей. Она убила студента 5-го курса Бабурбека Очилова.
Уборка улиц стала настоящей головной болью для коммунальщиков и городской администрации. Именно в эту зиму в бюджет Санкт-Петербурга расходы на борьбу со снежной стихией оказались максимальными за последние пять лет — затраты города составили 3,25 млрд рублей.
Однако из общего ряда (в период до Беглова) эта цифра не сильно выделяется. Годом ранее Санкт-Петербург потратил на уборку снега и льда три миллиарда, а до этого — 2,8 и 2,6 млрд рублей. И только в сезоне 2019-2020 чиновники решили не наращивать расходы и заплатили всего 2,15 млрд рублей. Правда, эта зима выдалась максимально бесснежной (высота снежного покрова 2,5 см против 20,5 см в сезоне 2018-2019), и говорить о полноценной экономии сложно.
Если сопоставить выделенные на уборку деньги с тем, сколько снега выпадало в городе, то окажется, что самый дорогой снег был зимой 2019-2020 года (затраты на уборку из расчета на 1 см снежного покрова — 860 млн рублей) и в сезоне 2016-2017 (на 1 см снежного покрова — 491 млн рублей).
Лучшее соотношение «деньги — снег» было в кризисном сезоне 2018-2019 (на 1 см снежного покрова — 158,5 млн рублей) и в достаточно снежной зимой 2017-2018 (на 1 см снежного покрова — 263 млн рублей).
Москва
Зимний сезон столичных коммунальщиков совпадает с сезоном питерских служб. Всего за прошедшую пятилетку на уборку снега Москва выделила 11,73 млрд рублей. Самым экономичным сезоном оказался 2015-2016 — город потратил 1,5 млрд рублей.
В свою очередь самым затратным — 2017-2018, который обошелся казне в 3,3 млрд рублей, а показатель «деньги — снег» был равен 121,3 млн рублей на 1 см снежного покрова. Но даже этих вливаний не хватило, чтобы спасти москвичей от снежной катастрофы, близкой по духу к той, что произошла в Петербурге годом спустя. В начале февраля 2018 года город попал в коллапс.
«...Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным…» — писал Сергей Собянин своем Twitter. Тогда же он пообещал разобраться с последствиями вызвавшего снегопад циклона за неделю.
В итоге городские службы даже приняли помощь военных. 58 тысяч рабочих и 14 тысяч единиц спецтехники круглосуточно убирали город, но окончательно вернуться к нормальной жизни получилось лишь через две недели.
В следующем сезоне городские власти решили сократить «снежный» бюджет. На зиму 2018-2019 выделили 2,75 млрд рублей, что на 550 млн рублей меньше, чем в предыдущем году. Денег выделили меньше, а вот снега оказалось больше.
Показатели величины снежного покрова отличаются практически в два раза. Но в этот раз технические службы Москвы смогли справиться с непогодой и не допустили повторения коллапса. Снег убирали быстро, дополнительную помощь не привлекали, а занятия в школах не отменяли.
Сильнее всего из общей картины по Москве выделяется минувшая зима. Она была самой теплой за прошедшее время, сугробов практически не было, а затраты на уборку сократили не сильно. Показатель «деньги — снег» составил более полмиллиарда рублей на 1 см снежного покрова в городе.
Всего столичной казне сезон 2019-2020 обошелся в 2,4 млрд рублей. Отчасти это связано с тем, что московские власти иногда заключают долгосрочные контракты. Так, в 2019 году «Автомобильные дороги ЦАО» подписали договор на вывоз снега, который действует по 2021 год. Услуга обошлась бюджету города в 435 млн рублей.
Система организации вывоза и уборки снега в Москве оказалась самой структурированной. В каждом административном округе существует специальные учреждения (ГБУ «Автомобильные дороги» и ГБУ «Жилищник»), которые и отвечают за весь процесс. Подавляющее большинство контрактов заключается в начале зимнего сезона (октябрь-ноябрь) на весь период. Коммунальщики выделяют четыре типа работ: уборка, погрузка, вывоз и содержание техники. Стоимость формируется, исходя из объемов снега и вида работ. В отличие от Санкт-Петербурга в контрактах нет смежных задач, то есть это либо договор на уборку и вывоз снега, либо — на обслуживание техники.
Казань
Меньше всех на уборку снега тратит Казань. За последние пять лет город выделил на эти цели 3,6 млрд рублей. Здесь бесснежный зимний сезон 2019-2020 тоже оказался наименее затратным для бюджета. По подсчетам Daily Storm, содержание улиц и дорог обошлось Казани всего в 442 млн рублей.
Средняя высота снежного покрова составила 12,9 см, что в три с половиной раза меньше, чем в предыдущие годы. И если городским властям, благодаря аномально теплой погоде, удалось сохранить деньги, то владельцы фирм, занятых в сфере уборки территории, стали терпеть убытки.
«Наши потери составили минус 100 тысяч рублей в месяц. И это по-божески, у компаний, у которых больше техники, убытки еще выше. Держим людей из-за того, что есть обязательства перед ними. К тому же договоры на уборку снега были заключены, их никто не будет расторгать: от снега никто не застрахован», — рассказывал в начале марта этого года порталу «Реальное время» главный инженер предприятия «Пантеон» Рустем Мухамедьяров.
Впрочем, у этих компаний были и хорошие времена. Так, самой тучной зимой для уборщиков стал сезон 2015-2016. На очистку улиц администрация города выделила рекордные для города 995 млн рублей. В среднем высота снежного покрова тогда составляла 27,9 см, а общее количество осадков с октября по апрель дошло до отметки 356 мм, но это не самые высокие показатели.
Например, в зимний сезон 2017-2018 выпало 335 мм осадков, а средняя высота сугробов составила 39 см. Примечательно, что несмотря на увеличение осадков мэрия Казани, наоборот, сократила затраты на уборку улиц. Общая сумма контрактов, по подсчетам Daily Storm, составила 788 млн рублей. Показатель «деньги — снег» для Казани в том сезоне оказался на уровне 20 млн рублей на 1 см снежного покрова.
Самая дорогая уборка по этому показателю была в сезоне 2015-2016 — 35,6 млн рублей на 1 см снежного покрова, а самая дешевая зимой 2018-2019 — 16,9 млн рублей на 1 см снежного покрова.
Особенность контрактов, которые заключаются в Казани, состоит в том, что город приобретает комплексные услуги. Как правило, подрядчики выполняют сразу несколько задач: обрабатывают дороги противогололедными реагентами, колют лед, вывозят снег, а вместе с этим убирают мусор. Самые крупные суммы идут на содержание больших магистралей. Например, обслуживание федеральной трассы М7 «Волга» (дорога 1-й категории) в 2019 году обошлось бюджету в 166 млн рублей.
Как мы считали
Мы искали контракты по ключевым словам «снег» и «зимний период». Для того чтобы подсчитать суммы, потраченные на уборку, мы воспользовались базой данных «СПАРК-Маркетинг». Через нее собрали массив контрактов, опубликованных на сайте госзакупок (ЕИС). Данные из этой базы сверяли с данными ЕИС. В некоторых случаях нам пришлось вести подсчет вручную через систему «СПАРК». Мы выявляли основных городских заказчиков, отбирали контракты на уборку снега (проверяя, чтобы все районы были учтены), суммировали и получали итоговую цифру. В случаях, когда заказчик размещал зимнюю и летнюю уборку в одном контракте, мы вычитали стоимость последней.
Государственные организации не выкладывают в открытый доступ архивные данные о погоде. Поэтому мы воспользовались порталами «Погода и климат» и «Расписание погоды». В случае с количеством осадков порталы показывали разные данные (разница показателей составляла 5-10 мм). Поэтому мы вычисляли среднее арифметическое значение.
Показатель «деньги — снег», который мы используем в материале, помогает иллюстрировать, как менялись затраты на уборку в зависимости от количества выпавшего снега. Сравнивать показатели «деньги — снег» различных городов между собой некорректно, так как населенные пункты отличаются и по площади, и по характеру территории.
Материал создан при участии Ивана Байдакова