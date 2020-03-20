В России затраты на уборку снега не зависят от количества снега. Исследование Daily Storm

Зима сезона 2019-2020 стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Но несмотря на это крупнейшие города России не жалеют денег на уборку улиц. Суммы контрактов исчисляются сотнями миллионов рублей. Daily Storm выяснил, как за последние пять лет менялся объем закупок Санкт-Петербурга, Москвы и Казани в зависимости от количества снега на улицах. Спойлер: больше всего осадков выпадало в Казани, но администрация города тратит меньше денег на уборку улиц, чем власти Санкт-Петербурга и Москвы.





Санкт-Петербург





Москва по размеру больше, чем Санкт-Петербург, почти в два раза, но несмотря на это город на Неве на уборку улиц и дорог от снега тратит больше, чем столица. За последние пять лет власти Петербурга потратили на борьбу со снегом, льдом и сосульками около 13 миллиардов рублей.





Понятие зимнего периода у коммунальщиков отличается от календарной зимы. Зачастую снег в России начинает выпадать еще осенью, а прекращаются снегопады только весной (и даже на редкость теплый 2020 год не стал исключением). В «зимних» контрактах городских служб, которые изучил Daily Storm, указано, что уборка улиц начинается в октябре, а заканчивается в апреле.





«Каждому главе района выдать по лопате, чтобы на ней было написано «лопата Беглова». Если где-то будет не убрано, будем вместе с вами убирать. Я приеду в район — проверю в багажнике, есть лопата или нет. Там, где беспорядок, возьмем лопаты и будем вместе с вами убирать территорию», — напутствовал подчиненных врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время зимнего сезона 2018-2019 года.





Поручение Беглова выполнили уже на следующий день. Петербургские чиновники получили по лопате с именем губернатора. Сам врио отправился расчищать улицы города вместе с главой Петроградского района Иваном Громовым. А фраза «лопата Беглова» моментально стала ироничным мемом, которым делились в социальных сетях петербуржцы.