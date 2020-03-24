Как я перестал бояться и полюбил «кибероружие ФСБ»

Содержание слива





Архив, описывающий «кибероружие ФСБ», состоит из 22 файлов. 11 из них — это технические документы, четыре — фрагменты программного кода, шесть — схемы и последний файл — своего рода текстовая презентация.





Именно на ней сфокусировали свое внимание журналисты, описывавшие слив Digital Revolution. Это наиболее простой для понимания документ, в то время как остальные файлы — скорее сырая техническая документация, в которой надо долго и мучительно копаться.





Главная проблема презентации (она называется «Ботнеты интернета вещей») в том, что непосредственно к «Фронтону» она не имеет отношения. Однако многие СМИ, писавшие о новой порции секретной информации, добытой Digital Revolution, совместили в своих статьях данные из презентации с крупицами реальных характеристик и возможностей «Фронтона».





Как «Фронтон» преподнесли в СМИ





Русская служба Би-би-си была первым СМИ, кто по горячим следам проанализировал слитый массив документов. Остальные издания дали эту новость со ссылкой на Би-би-си.





«Фронтон» в их интерпретации — это оружие, позволяющее организовывать кибератаки, используя устройства интернета вещей (IoT). С ее помощью можно заражать устройства (от цифровых ассистентов до целых «умных» домов), объединять их в Сеть (так называемые ботнеты — сети, в которые могут входить сотни тысяч ботов) и «обваливать» сервера, отвечающие за устойчивость работы крупнейших интернет-сервисов и интернета целых стран.





Правильный ботнет включает в себя не просто случайные устройства из умного дома, вроде чайника или тостера. Он должен состоять из тех машин, которые пропускают через себя много тяжелого трафика, вроде IP-камер и цифровых видеорекордеров. Собранный на 95% из них, ботнет способен проводить успешные DDoS-атаки





В своем Twitter Digital Revolution писали, что «Фронтоны» можно использовать для «шпионажа за всем миром», видимо, исходя из того, что основные объекты кибератак — цифровые камеры.





Журналисты вслед за ними высказали предположение, что «Фронтон» позволяет «обваливать» сервера, отвечающие за устойчивость работы крупных интернет-сервисов и интернета целых государств. Тут СМИ ссылались на материалы из презентации «Ботнеты интернета вещей».





В ней есть ссылка на опыт Mirai. Это самая крупная сеть зараженных устройств интернета вещей. В нее входило 600 тысяч ботов. Создать ее получилось благодаря тому, что пользователи не меняли стандартные пароли для администратора на умных устройствах. В 2016 году из-за работы Mirai проблемы с доступом возникли у Twitter, PayPal, SoundCloud и множества других известных сервисов.





В самом конце документа «Ботнеты интернета вещей» написано: «Мощная атака нескольких сотен тысяч машин способна сделать сайты социальных сетей, файлообменников недоступными в течение нескольких часов. Атака на национальные DNS-сервера может сделать недоступным интернет в течение нескольких часов в небольшой стране».





О том, что презентация — это самостоятельной документ, непосредственно к «Фронтону» не имеющий отношения, говорит тот факт, что Mirai упоминается только в ней, а в остальных документах про этот ботнет нет ни слова. Обратная ситуация и с самим «Фронтоном». В документе «Ботнеты интернета вещей» это название не встречается.





В слитой группой Digital Revolution документации, скриншотах и в коде к «Фронтону» — также нигде нет упоминаний атак типа «отказ в обслуживании» (Denial of Service, DoS). О такого рода атаках говорится только в «Ботнетах интернета вещей».





В теории «Фронтон» может получить доступ к IP-камерам. Однако, судя по технической документации, обкатывать взломы должны были только на одноплатном микрокомпьютере (они используются в умных домах, а по производительности не сильнее простенькой приставки) и Wi-Fi-роутерах: