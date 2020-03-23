Доллар превысил 81 рубль, евро — 87

Курс доллара превысил отметку в 81 рубль, евро поднялся выше 87 рублей. Российский рынок акций обвалился по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи. Цена на нефть марки Brent на лондонской фондовой бирже (LCO) снизилась до 25,6 доллара за баррель на 11:23 мск.





Максимальная цена доллара на 23 марта составила 81,495 рубля — это на 1,95% выше чем на закрытии торгов, самая высокая цена за евро — 87,43 рубля — он вырос на 2,4%.





Российский рынок акций обвалился по основным индексам. РТС снизился на 6,21% по сравнению с прошлым закрытием торгов, до 866,52 пункта. Лидерами снижения стали акции группы компаний Олега Тинькова (TCS-гдр) — они упали на 7,44%, ЛУКОЙЛ — на 7,01%, «Роснефть» — на 6,86%, Сбербанк — на 6,46%, «Аэрофлот» — на 5,97%.





Аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич прогнозирует, что в течение дня американская нацвалюта будет двигаться в диапазоне 80–83 рубля, пишет РБК. Если падение нефтяных цен не приостановится, для чего пока нет поводов, то курс доллара может вырасти к уровню 86 рублей, в район исторического максимума, добавил аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.





18 марта министр финансов России Антон Силуанов заявил , что из-за нового коронавируса и падения цен на нефть ситуация в экономике страны развивается не лучшим образом, и в 2020 году бюджет страны будет дефицитным. По его словам, для стабилизации потребуется задействовать средства из Фонда национального благосостояния. По прогнозу министра, из-за падения цен на нефть российский бюджет недополучит около трех триллионов рублей при нынешних ценах на сырье.





10 марта президент России Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы заявил, что распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на курс рубля и уровень цен на биржах, а также на падение цен на нефть. При этом глава государства выразил надежду, что РФ пройдет все трудности «достойно». Правительство России объявило о создании антикризисного фонда размером в 300 миллиардов рублей, для ряда компаний введут налоговые льготы.