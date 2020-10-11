В Минске милиция применила против протестующих водометы и задержала 20 журналистов

В центре Минска у стелы «Минск — город-герой» начались столкновения правоохранителей с демонстрантами, вышедшими на несогласованные протесты. Против митингующих применили светошумовые гранаты, перцовый газ и водометы. Задержаны более 60 человек, среди них белорусские и иностранные журналисты (около 20 человек, как сообщает «Интерфакс»).
В числе задержанных — корреспонденты ТАСС, РИА Новости и других СМИ, некоторые повторно. По сообщению очевидцев, силовики действуют также с применением дубинок и спецсредств.
«В центре Минска скопилось много людей, мероприятие несанкционированное. В отношении протестующих применены водометы и светошумовые гранаты», — сообщила официальный представитель ведомства Наталья Ганусевич.
По ее словам, были задержаны более 20 протестующих. СМИ сообщают о 50 задержанных.
В столице республики закрыты не менее пяти станций метро в центре города. Белорусское издание TUT.BY сообщает, что в сторону Немиги движется колонна из демонстрантов, их число превышает тысячу человек.
Правозащитный центр «Весна» сообщает, что силовики задержали по меньшей мере 67 участников акций протеста оппозиции, а также освещающих демонстрации журналистов в Минске и в некоторых других городах страны.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. 14 августа ЦИК республики объявил действующего главу государства Александра Лукашенко победителем на выборах. Сообщалось, что его поддержали 80,1% избирателей, а его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,1%. В ее штабе подчеркнули, что не признают результаты голосования, поскольку их собственные данные показывают, что она набрала 70-80%. После оглашения предварительных результатов голосования в республике начались массовые несанкционированные акции, которые продолжаются до сих пор.